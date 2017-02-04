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Çolakoğlu: Yeni yıldızlar çıkaracağız

5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’ne orkestrasıyla katılacak olan Ozan Çolakoğlu “Yeni Tarkan’lar, Gülşen’ler çıksın diye çalışıyoruz” dedi.

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Fatih Belediyesi’nin katkılarıyla 9 Şubat’ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde düzenlenecek olan 5. Sihirli Mikrofon Radyo Ödülleri’ne orkestrasıyla katılacak olan Ozan Çolakoğlu, gecenin sunuculuğunu üstlenen Ceyhun Yılmaz ile Rumelihisarı’ndaki ofisinde buluştu. Rumelihisarı’ndaki evlerini müzik okuluna dönüştürecek olan ünlü aranjör “Müzik piyasasında keşfedilmeyi bekleyen gençlere yardımcı olabilmek için çok önemli organizasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu yarışmalardan yeni Tarkan’lar ve yeni Gülşen’ler çıkacaktır. Biz de onlara destek olmak  için çalışıyoruz” dedi. 

GÜLŞEN DUYGUSALLAŞTI

Azur Benan dünyaya geldikten sonra hayatlarını çocuklarına odaklı yaşadıklarını belirten Ozan Çolakoğlu, “Gülşen anne olduktan sonra oldukça duygusallaştı” dedi. Çocuğun hesabına bir milyon yatırdıklarına ilişkin çıkan haberleri de yalanlayan Çolakoğlu, oğlu Azur için bir şarkı yazacağını söyledi. Tarkan’ın pop  albümünün Nisan ayında piyasaya çıkacağını da açıklayan Çolakoğlu, “Albümün bir kısmının çöpe atıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor” dedi. 

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