Yıldız futbolcu Serhat Akın, Survivor'da

Survivor 2017 ‘Ünlüler-Gönüllüler’ takımlarında yarışacak ismilerin seçimi devam ediyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor Yarışması’nın yeni sezon ekibine sürpriz bir isim daha dahil edildi. Önceki akşam Cihangir’de Kafa Dergisi’nin düzenlediği yeni yıl partisine katılan yapımcı Acun Ilıcalı, birinci ağızdan açıklama yaptı.

ILICALI: “SERHAT AKIN SURVIVOR’DA”

Ilıcalı, “Yeni sezon kadrosunun seçimleri nasıl gidiyor?” sorusuna “Serhat Akın kesin olarak yarışacak” diye cevap verdi. Survivor’da oyuncu Furkan Kızılay’dan sonra eski Beşiktaşlı İlhan Mansız’ın da yarışacağı kesinleşmişti. Serhat Akın’la birlikte yarışacak ünlü sayısı üç oldu. Survivor 2017’nin şubat ayından itibaren ekrana gelmesi bekleniyor.

Serhat Akın kimdir?

1991 yılında futbola Almanya’da 10 yaşındayken Karlsruher SC takımın altyapısına girerek başlayan 1991 doğumlu Serhat Akın, 2000 yılında transfer olduğu Fenerbahçe’de beş sezon futbol oynadı ve üç şampiyonluk yaşadı. 1999 yılında 4 kez Türkiye U-17 formasını giymiştir, aynı yıl içerisinde 3 kere de Türkiye U-18 formasını giymiş 4 gol atmıştır. 2000 yılından 2002 yılına kadar Türkiye U-21 formasını 22 kere giymiş ve 12 gol kaydetmiştir. 2002 yılından itibaren ise Türkiye A Milli takım formasıyla 21 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. Erzincanlı olduğu için Milli Takım’da genellikle 24 numaralı formayı taşımıştır. Fenerbahçe’de oynadığı yıllarda Kadıkoy Boğası olarak anılan Serhat Akın, futbol hayatına Almanya’da Berliner AK 07 takımında son vermiştir.