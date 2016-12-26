Yılmaz Morgül'den şaşırtan sözler!
Yılmaz Morgül, sunuculuğunu yaptığı Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye programında izleyicileri şaşırtan sözler sarf etti.
Şarkıcı Yılmaz Morgül televizyon tarihine geçecek bir gafa imza attı. Bugün yayınlanan Yılmaz Morgül'le Mutlu Günler Türkiye adlı programında, Hakan Altun'u konuk eden Morgül izleyenleri şaşkına çevirdi.
Merhum sanatçı Yıldırım Gürses'in "Elveda Gençliğim" şarkısını yorumlayan şarkıcı, şarkı bitiminde Yıldırım Gürses'i saygıyla andı. Ardından merhum sanatçının eşi hakkında söyledikleri ise televizyon tarihine geçecek cinsten.
Yıldırım Gürses'in eşi Ayla Gürses'in ekran başında olduğunu söyleyen Morgül " Ayla Hanım'a sevgilerimi sunuyorum" dedi. TRT sanatçısı olan Ayla Gürses, bir yıl önce 69 yaşında vefat etti.
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