Zach King kimdir kaç yaşında videoları ile fenomen olan Zach King nereli sorusuna yanıt olarak ayrıntıları bu haberimizde derledik. Beyaz Show'da Zach King rüzgarı esecek. Küçük yaşta kamera ile tanışan Zach King videoları ile fenomen oldu. Zach King bu akşam Beyaz Show'da. Genç yaşta fenomen olan Zach King video paylaşımlarıyla herkesi kendisine hayran bırakıyor. Gerçek hayatta bir film yapımcısı olan Zach King’in Vine için çektiği ilüzyyon videolarıyla fenomen olması fazla uzun sürmedi. Bilgisayar efektlerini de videolarını oldukça fazla kullanan King, film yapımında post-production ve editing konusundaki yeteneklerini sergilerken esprili bir dil de kullandığı için en çok izlenen fenomenler arasında. İşte Zach King ile ilgili merak edilenler...

ZACH KING KİMDİR?



Zach King, 1991 şubat ayında Amerika’nın Portland eyaletinde dünyaya geldi. Çok küçük yaşlarından itibaren video oyunlarına, filmlere ve dizilere çok ilgi duyan Zach King, ilk olarak 7 yaşında kamera ile tanıştı.







Sinema alanında kendini geliştiren Zach King, ilerleyen süreçte Biola Üniversitesi Sinema ve Medya Sanatları Bölümünden mezun oldu. 2012 yılında lisans eğitimini tamamladıktan sonra hedefi olan video sanatları üzerine eğitim aldı.



Youtube videoalarında bilgisayar efektlerini de videolarında oldukça fazla kullanan Zack King, film yapımında post-production ve editing konusundaki yeteneklerini sergilerken esprili bir dil de kullandığı için en çok izlenen fenomenler arasında oldu.









Zach King, 28 Aralık 2014 tarihinde Rachel King ile evlendi.