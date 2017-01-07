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Korna sesi Zafer Algöz'ü çıldırtı

Oyuncu Zafer Algöz, Nişantaşı'nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

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Hararetli şekilde telefonla konuşan Zafer Algöz'ü kornalar çileden çıkardı. Adres soran bir taksicinin trafiğin akışını engellediğini gören ünlü oyuncu, yanına gidip cam açmasını istediği şoföre, "Senin yüzünden kornalar kafamızı şişirdi. Telefonla konuşamıyorum" diye çıkıştı. Zafer Algöz'ü çevredeki vatandaşlar yatıştırdı. (Habertürk)
 

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