Zaza Şehmuz İlgin kimdir öldü mü Zaza Şehmuz İlgin hayat hikayesi nedir kaç yaşında öldü

Zaza Şehmuz İlgin kimdir hayat hikayesi nedir? sorusunun yanıtı gündemde. Adı İbrahim Tatlıses'in vurulması olayına karışan Müzik dünyasının önemli isimlerinden Zaza Şehmuz, 70 yaşında hayatını kaybetti. 'Zaza Şehmuz' olarak bilinen Şehmuz İlgin, tedavi gördüğü Diyarbakır'da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Zaza Şehmuz olarak bilinen Şehmuz İlgin kimdir kaç yaşında nereli gibi soruların yanıtlarını araştıranlar için detaylar haberimizde.. Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı. İşte Zaza Şehmuz olarak bilinen Şehmuz İlgin ile ilgili merak edilenler..



'Zaza Şehmuz' olarak bilinen Şehmuz İlgin, tedavi gördüğü Diyarbakır'da hayatını kaybetti. İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi ünlü sanatçılara albüm yapan Şehmuz İlgin 70 yaşındaydı.



Şehmuz İlgin'in adı 1990 yılında İbrahim Tatlıses'in Maksim Gazinosu'nda ayağından vurulması olayına karışmıştı.



İlgin, yarın Diyarbakır Ulu Cami'nde son yolculuğuna uğurlanacak.





İstanbul'da müzik yapım firması bulunan ve bugüne kadar aralarında İbrahim Tatlıses, Ahmet Kaya, Mahsun Kırmızıgül, Emrah gibi birçok ünlü isme albümler yapan, 'Zaza Şehmuz' lakaplı Şehmuz İlgin, tedavi gördüğü özel bir hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Diyarbakırlı İlgin, yaklaşık 1.5 yıldır pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Daha önce Diyarbakır'da birçok ailenin kan davasının barış ile sonuçlanmasında aracılık yapan Şehmuz İlgin'in, yarın Diyarbakır Ulu Cami'de kılanacak cenaze namazından sonra toprağa verileceği öğrenildi.







Şehmuz İlgin'in yakın dostu olan şarkıcı İzzet Yıldızhan, İlgin'in zamansız gidişine çok üzüldüğünü belirterek, "Aşağı yukarı 10 yıldır tanıyordum. Şehmuz ağabeyi geç tanıdım. İlerleyen yaşlarında tandığım için çok mutluydum. Aynı sektördeydik. Babacan ve samimi bir insandı. Dostluğumuz pekişti, geç tanıdım ama çok sevdim. Güzel bir insandı. Hastane sürecinde onu ve ailesini yalnız bırakmamaya çalıştım. Yarın bütün ailem ile Diyarbakır'daki cenazesine katılacağım. Allah rahmet eylesin" dedi.