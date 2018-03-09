Zeki Demirkubuz kimdir kaç yaşında Zeki Demirkubuz eşi Nurhayat Demirkubuz neden boşandı?

Zeki Demirkubuz kimdir kaç yaşında Zeki Demirkubuz eşi Nurhayat Demirkubuz boşandı? Sorularının yanıtları merak ediliyor. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz filmleri ödülleri araştırılıyor. Magazinde yer alan haberlere göre İstanbul Aile Mahkemesi’ne geçen ay avukatı Asu Barış Karamık Şahin aracılığıyla dava açan Nurhayat Demirkubuz eşiyle 16 yıl önce evlendiklerini, 2006’da bir çocuklarının olduğunu anlattı. Evlilik birliğinin devamı sırasında çiftin arasında fikri uyuşmazlığın baş gösterdiğinin belirtildiği dava dilekçesinde, “Taraflar arasında evlilik hayatı imkansız hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Fiilen sona eren evliliğin devamında toplumsal ve hukuksal bir fayda kalmamıştır” denildi. Zeki Demirkubuz 1 Ekim 1964 tarihinde Isparta'da doğdu. Ortaokulu Gönen Öğretmen Okulu'nda okudu. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek burada liseye başladı. Fakat kısa bir süre sonra okulu bırakarak fabrika ve tekstil atölyelerinde çalıştı. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz Masumiyet, Üçüncü Sayfa, Yazgı, İtiraf, Bekleme Odası, Kader gibi filmleri ile pek çok ödül kazandı.

EVLİLİK HAYATI İMKANSIZ HALE GELDİ

İstanbul Aile Mahkemesi’ne geçen ay avukatı Asu Barış Karamık Şahin aracılığıyla dava açan Nurhayat Demirkubuz eşiyle 16 yıl önce evlendiklerini, 2006’da bir çocuklarının olduğunu anlattı. Evlilik birliğinin devamı sırasında çiftin arasında fikri uyuşmazlığın baş gösterdiğinin belirtildiği dava dilekçesinde, “Taraflar arasında evlilik hayatı imkansız hale gelmiştir. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle boşanmalarına karar verilmesini talep ediyoruz. Fiilen sona eren evliliğin devamında toplumsal ve hukuksal bir fayda kalmamıştır” denildi.

ANLAŞMALI BOŞANDILAR

Mahkemeye sunulan “Boşanma protokolü” gereği müşterek çocuğun velayeti anneye verildi. Çocuğun sağlık, eğitim, özel kurs, aktivite ve yurt dışı vb. konularda masraflarını baba Zeki Demirkubuz’un karşılamasına karar verildi. Mahkeme protokol kapsamında kararın kesinleşmesinin ardından babanın çocuğa aylık 3 bin lira iştirak nafakası, boşandığı eşi Nurhayat Demirkubuz’a da 3 bin lira yoksulluk nafakası olmak üzere toplamda 6 bin lira nafaka ödemesine karar verdi. Ayrıca babayla çocuk arasında belirli günlerde şahsi ilişki kurulmasına karar verildi.

Demirkubuz’un “Kader” adlı filmi 2006 Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde “en iyi film” ödülü almıştı.

ZEKİ DEMİRKUBUZ KİMDİR?

Zeki Demirkubuz 1 Ekim 1964 tarihinde Isparta'da doğdu. Ortaokulu Gönen Öğretmen Okulu'nda okudu. Daha sonra İstanbul'a yerleşerek burada liseye başladı. Fakat kısa bir süre sonra okulu bırakarak fabrika ve tekstil atölyelerinde çalıştı. 1980 askeri darbesinde solcu bir partiye üye olduğu gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tahliyesinin ardından farklı şehirlerde işportacılık yaptı. Askerliğini erteleyebilmek için okula dönmeye karar verdi. Liseyi açıktan bitirerek İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesine girdi. Sinema hayatına 1986 yılında Zeki Ökten'in asistanlığını yaparak başladı. 1994 senesinde ilk filmi olan C Block'u çekti. Daha sonraki dönemde çektiği Masumiyet, Üçüncü Sayfa, Yazgı, İtiraf, Bekleme Odası, Kader gibi filmleri ile pek çok ödül kazandı.

ÖDÜLLER

- 1995 Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Yönetmen ve Film Ödülü

- 34. Antalya Altın Portakal Film Festivali Halk Jurisi Avni Tolunay Ödülü

- 36. Antalya Altın Portakal Film Festivali Behlül Dal Juri Özel Ödülü, En İyi Senaryo

- 13. Ankara Film Festivali En İyi Yönetmen, Mahmut Tali Öngören Özel Ödülü

- 38. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi 3. Film, En İyi Yönetmen Ödülü

- 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali Behlül Dal Juri Özel Ödül

- 23. İstanbul Uluslararası Film Festivali En İyi Türk Yönetmen

- 42. Antalya Altın Portakal Film Festivali En İyi Film Ödülü

- 12. Nürnberg Film Festivali En İyi Film

- 25. İstanbul Uluslararası Film Festivali FIPRESCI Ödülü, En İyi Yönetmen

- 18. Ankara Uluslararası Film Festivali En İyi Yönetmen Ödülü

- 2012 Dubai İnternational Film Festivali En İyi Film, En İyi Erkek Oyuncu

- 45. Sinema Yazarları Derneği Ödülleri En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Kurgu, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

FİLMLER

- C Blok

- Masumiyet

- Üçüncü Sayfa

- İtiraf

- Yazgı

- Bekleme Odas

- Kader

- Kıskanmak

- Yeraltı

- Bulantı

- Kor