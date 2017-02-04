Zirvede aşk tatili
Geçtiğimiz yaz evlenen Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu, Bulgaristan’da kayak tatili yapıyorlar.
- Magazin servisi
Çift, oyuncu arkadaşları Anıl İlter’in de eşlik ettiği kayak tatilinde çocuklar gibi eğlendiler. Yaklaşık 3 bin metrelik Musala Dağı’nın zirvesine çıkan yakışıklı oyuncu, kartal pozu vererek taraftarı olduğu Beşiktaş takımının başarısını kutlamayı ihmal etmedi.
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