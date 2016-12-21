Zor süreci birlikte atlatacaðýz

Jash Ýstanbul’daki yemeðe filmin yönetmeni Hakan Algül’ün yaný sýra oyuncular Ülkü Duru, Salih Kalyon, Renan Bilek, Seda Güven, Toprak Sergen ve Derya Alabora katýldý. Filmde iki farklý karakteri canlandýran Ata Demirer, terör olaylarýný kýnadý ve þöyle konuþtu: “Sanatýn durmamasý gerektiðine inanýyorum. O yüzden de gösterilerime devam ediyorum. Bu sürecin birlik beraberlik içerisinde son bulacaðýný düþünüyorum. Çünkü insanlýk dýþý hadiseler yaþanýyor. Daha fazla can yanmadan son bulacak inþallah.”