Zuhal Olcay kimdir tutuklandı mı Zuhal Olcay nereli kaç yaşında ne kadar hapis yatacak gibi soruların yanıtları araştırılırken beklenen açıklamalar geldi. Alınan son dakika bilgisine göre, Zuhal Olcay ile ilgili açılan davada hapis kararı verildi. İstanbul Anadolu 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davanın karar duruşmasında mahkeme, Zuhal Olcay'ı suçlu buldu. Mahkeme, Zuhal Olcay'a 1 yıl ceza verdi. İyi hal indirimi ile cezayı 10 aya düşüren mahkeme, daha önce kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesi ile sabıkası bulunan Olcay'ın bu cezasını ertelemedi. Sanatçı Zuhal Olcay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. İşte Zuhal Olcay hayatı kariyeri ve hakkında yapılan son açıklamaların detayları...



ZUHAL OLCAY KİMDİR?



Türk oyuncu ve müzisyen. Sinema ve tiyatro oyunculuğundaki başarısının yanı sıra şarkıcılığıyla da oldukça popüler olmuştur. Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok ödül almış, “Parmak Damgası”, “Gecenin Öteki Yüzü”, “Ateşten Günler”, “Baharın Bittiği Yer” gibi filmleriyle Türk sinemasında önemli bir yer edinmiştir.



10 Ağustos 1957’de İstanbul, Üsküdar’da dünyaya geldi. Berber olan babası Cevat İşanç ve ev hanımı annesi Süheyla İşanç'ın tek çocuklarıydı. Çocukluğu aynı zamanda doğduğu yer de olan Üsküdar’da geçti. İlköğretimini Halil Rüştü İlkokulu'nda tamamladıktan sonra Üsküdar Kız Lisesi'ne kaydoldu. Zuhal Olcay, daha sonraları, kendisiyle yapılan bir röportajda, çocukluğu hakkında sorulan bir soruya; “Ailenin tek çocuğu olduğum için kardeşi olan yaşıtlarımı çok kıskanırdım. Tek olmak ailede tüm sevgileri kazanma adına avantajdır ama paylaşma olayı olmadığı için de dezavantajdır. Benim için sıkıntılı bir mutluluktu tek çocuk olmak. Bunun dışında orta halli ama sıcak bir aile içinde büyüdüm.” cevabını verecekti.



Olcay, sanatçı bir aileden geliyordu. Zira büyük teyzesi konservatuarda piyano öğretmeniydi. Diğer iki teyzesinden biri de devlet tiyatrosu sanatçısıydı. Kuzenleri ve eniştesi de konservatuar eğitimi gördükleri için, Olcay sanata kayıtsız kalmadı ve Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümüne kaydoldu.









1976'da Ankara Devlet Konservatuvarı yüksek bölümünü bitirdi. Bir sene Londra'da eğitim gördü. 1976 yılında, mezuniyetinin hemen ardından, sınıf arkadaşı Selçuk Yöntem'le evlendiğinde henüz 19 yaşındaydı Zuhal Olcay. 3 yıl süren evliliğinin boşanmayla sonuçlanmasından ardından, İzmirli işadamı Zafer Olcay'la tanıştı ve İzmir’e yerleşti. İzmir Devlet Tiyatrosu’nda oyunculuk yapmaya başlayan oyuncu, ikinci evliliğini Zafer Olcay’la yaptı. 1981 yılında kızı Ceren Olcay dünyaya geldi.



1983’ten itibaren çeşitli televizyon yapımlarında rol alan Olcay, ilk televizyon filmi Sönmüş Ocak için kamera önüne geçti. 1985 tarihli TV dizisi Parmak Damgası’yla adından bahsettirmeye başlayan oyuncu, tiyatroda da oyunculuk yapmaya devam ediyordu.









1986’da Martı adlı tiyatro oyunundaki performansıyla, Avni Dilligil Tiyatro Ödülü'ne layık görülen sanatçı, 1988 yılında İrma karakterini canlandırdığı “Balkon” adlı oyundaki başarısıyla da Ankara Sanat Ödülü’nün sahibi oldu. Olcay’ın tiyatro kariyerindeki bu önemli yükseliş, ününü pekiştirdi. Ancak yetenek alanı oyunculukla sınırlı olmayan Zuhal Olcay, 1989 yılında Evita Müzikali’nde Eva Peron’u canlandırdığında, şarkıcılığıyla dikkatleri üzerine çekti. Olcay’ın müzikal yolculuğunu başlatan Evita müzikalinin ardından, “Dünden Sonra, Yarından Önce” filmi geldi. Film, Olcay’ın seslendirdiği aynı adlı şarkıyla büyük ilgi topladı. 1987 yılında Zafer Olcay’dan boşandı.



1989’da “Sahte Cennete Veda” filmindeki rolü, başarısını ülke sınırları dışına taşıdı ve sanatçıya Almanya’da yapılan, Altın Film Şeridi festivalinde “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazandırdı.



1990 yılında, oyuncu Haluk Bilginer ile birlikte Tiyatro Stüdyosu’nun kurucuları arasında yer aldı ve Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi. Aynı yıl ilk albümü “Küçük Bir Öykü” yayınlandı.



Olcay, 1992’de, Haluk Bilginer’le Londra’da yapılan törenle dünya evine girdi. Aynı yıl Hollywood yapımı olan “indiana-jones” filminde eşiyle birlikte rol alan Olcay, Halide Edip karakterini canlandırdı.



Siyasetle de yakından ilgilenen Zuhal Olcay’a, Bakırköy Belediye Başkanı Adaylığı teklif edildi. Sanatçı 1993’te, “İki Çift Laf” albümünü, 1996’da “Oyucu” albümlerini yayınladı.



1997 yılı Zuhal Olcay’a yeni bir ödül daha getirecekti. “80. Adım” filminde canlandırdığı Lerzan karakteriyle, sinema yazarları ve eleştirmenlerince “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü. 2001 yılında yaptığı Hiçbiryerde filmiyle de İstanbul Film Festivali’nde yine “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne layık görüldü.



Vedat Sakman ve Bülent Ortaçgil gibi önemli müzisyenlerle çalışan Zuhal Olcay, 1998’de “İhanet” isimli bir albüm daha çıkardı.



1990’da Haluk Bilginer ile birlikte "Tiyatro Stüdyosu" adlı özel tiyatronun kurucuları arasında yer aldı ve bu tiyatroda Aldatma, Kankardeşler, Histeri, Balkon gibi oyunlarda başrol üstlendi.



1996’da, Tiyatro Stüdyosu’nun yanmasından 3 yıl sonra, 1999’da, Haluk Bilginer ile birlikte Oyun Atölyesi'ni kurdu. Olcay, Oyun Atölyesi’nde sahnelenen “Dolu Düşün Boş Konuş” adlı oyundaki rolüyle Afife Jale Tiyatro Ödülleri’nde, "Komedi Dalında En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Zuhal Olcay'ın Haluk Bilginer ile olan evliliği 2004 yılında sona erdi.



İki bölümden oluşan ve “Başucu Şarkıları” adını verdiği albümlerden, ilkini 2001’de, ikincisini ise 2005’te yayınladıktan sonra, Cengiz Onural’la birlikte çalıştığı “Hiçbir Yerde” müzik marketlerde yerini almıştır.





Yeditepe İstanbul, Geniş Zamanlar gibi sevilen birçok dizi ve televizyon showlarında rol alan Zuhal Olcay, müzik direktörlüğünü Gürol Ağırbaş’ın üstlendiği Mevzuhal adlı müzik programında ülkemizin önemli müzisyenlerini ağırladı.







Evlilikleri :



1.eşi: 1976 yılında Selçuk Yöntem ile evlendi. 3 yıl sonra 1979 yılında boşandı.



2.eşi: 1980 yılında iş adamı Zafer Olcay ile evlendi. 1987 yılında boşandı. Ceren Olcay (d.1981) adında bir kızı var.



3.eşi: 1987 yılında tanışıp 31 Ocak 1992’de evlendiği Haluk Bilginer ile 14 Aralık 2004 tarihinde ayrıldı.