Zuhal Topal'ın 'Vezir Parmağı' pişmanlığı
Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi 'Vezir Parmağı', Zuhal Topal'ın içine dert oldu.
Zuhal Topal, TV programının çekimleri nedeniyle o filmde rol alamadığını söyledi: "Oyunculuğu seviyorum, ama haftanın beş günü canlı yayın buna müsaade etmiyor. En son şöyle bir talihsizlik yaşadım; Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filminde oynayacaktım ama zamanlamayı ayarlayamadık, olmadı."
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