Uçak seferleri yarın da iptal
Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Atatürk havalimanında yarın planlanan seferler yüzde 15 azaltılacak.
Atatürk Havalimanı'ndaki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın seferler yüzde 15 azaltılacak.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nden (DHMİ) yapılan açıklamada, Atatürk Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin (MADKOM) bugünkü toplantısına ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katıldığı belirtildi.
Açıklamada, komitenin aldığı karar doğrultusunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın planlanan seferlerin yüzde 15 azaltıldığı aktarılarak, yolcuların bilet aldıkları havayolu şirketinden uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları istendi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.