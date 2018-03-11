10 Mart reyting sonuçları Adı Zehra mı Gülizar mı Survivor mı Cumartesi reyting sonuçları nasıl? Diziler arasında kıran kırana mücadele dün akşamda devam etti. Dünkü reyting sonuçlarında kim zirveye yerleşti? Show TV’de yayınlanan Yeni Gelin reyting sonuçlarında kaçıncı sırada yer aldı? Peki Kanal D’nin sevilerek izlenilen dizisi Gülizar dizisi reyting sonuçlarında kaçıncı oldu? TV 8’de heyecanın zirvede yaşandığı yarışma programı Survivor reytingleri ne durumda? Ekrana damgasını vuran yapımlar belli oldu. 10 Mart Cumartesi günü reyting mücadelesinde kimler kaçıncı sırada yer aldı? İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir.

CUMARTESİ AKŞAMI EN ÇOK İZLENEN DİZİ HANGİSİ?

10 Mart reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 17.95 share alan Survivor birinci, 13.29 share alan Fazilet Hanım ve Kızları ikinci, 9.83 share alan Adı Zehra dördüncü oldu. AB puan türünde 18.51 share alan Survivor birinci sırada, 14.47 share alan Fazilet Hanım ve Kızları ikinci sırada yer aldı. ABC puan türünde 18.62 share alan Survivor birinci sırada yer aldı. Detaylı reyting sonuçlarına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

10 MART REYTİNG SONUÇLARI

TOTAL

AB

ABC1

8 Mart reyting sonuçları

8 Mart reyting sonuçlarında Total grupta Bizim Hikaye dizisi birinci olurken AB sıralamada Vatanım Sensin, ABC1 sıralamasında ise Survivor yarışması geliyor. Total grupta Bizim Hikaye dizisini TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması takip ediyor.

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür

REYTİNG NASIL ÇALIŞIR?

Reytingin çalışma aşamaları: Öncelikle bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. (yaklaşık 41 milyon kişilik bir nüfusa karşılık gelir).şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. ( o evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. bu kumandayla o anda televizyon seyretmekte olan kişi sayısı ve bunların kim olduğu da gözlemlenebilir. (evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar)

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

Tek bir televizyon izlenme oranı (reyting) puanı, takip edilen bir bölgedeki seyircilerin belli bir dakikadaki sayılarının %1’ine karşılık gelir. Örneğin 2004 yılı itibarıyla ABD’de 109,6 milyon televizyonlu ev vardı. Dolayısıyla, 2004-05 izleme sezonu için, ulusal bir reyting puanı bu sayının %1 olan 1.096.000 eve karşılık gelir. Bir programın yayımında kullanıldığında, program süresince ortalama reyting puanı tipik olarak belirtilir. Reyting puanları genelde evhalkları için değil, belli demografik gruplar için verilir. Örneğin, 18-49 yaş grubu için bir reyting puanı, ülkedeki 18-49 yaş grubundaki insanların %1’ine eşdeğer sayılır.