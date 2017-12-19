18 Aralık reyting sonuçları Pazartesi reyting sonuçları Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu?
18 Aralık reyting sonuçları Pazartesi reyting sonuçları Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? sorularının yanıtı merak ediliyor. 18 Aralık Pazartesi reyting sonuçlarında kıran kırana mücadele yaşandı. Peki Çukur reyting sıralamasında kaçıncı oldu? 18 Aralık 2017 reyting sonuçlarını kim kazandı? Haftanın ilk günü en çok izlenen program hangisi oldu? 18 Aralık reyting sonuçlarında TOTAL sıralamasında kim zirvenin sahibi oldu? Show TV’de ekrana kilitleyen dizi Çukur son bölümde Serdar’ın düşürdüğü silahı eline alan Sena, Yamaç’ı engellemek için çabalarken bir anda duyulan silah sesi izleyicilerde 'Sena katil mi oldu?' soru işareti yarattı. STAR TV’de yayınlanmaya devam eden Söz dizisiyle adeta kıran kırana mücadele halinde olan Çukur, Söz dizisini tahtından etti. Söz son bölüm izleyicisini ekrana kilitledi. 18 Aralık reyting sonuçları Siyah Beyaz Aşk mı Çukur mu yoksa Söz mü hangisi 1. Oldu? Pazartesi reyting sonuçları nasıl? Söz dizisi son bölümde Eylem, Avcı ve Ateş’i karşı karşıya getirmiştir. Kanal D’de yayınlanmaya devam eden Siyah Beyaz Aşk reyting sonuçlarında hangi sıralamada kaldı? İşte 18 Aralık reyting sonuçları Pazartesi reyting sonuçları Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? Sorularının yanıtları ve tüm detaylı bilgi haberimizde sizlerle…
18 Aralık reyting sonuçları Pazartesi reyting sonuçları Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Pazartesi reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Pazartesi akşamları Star TV’de Söz, ATV’de Kırgın Çiçekler, Show TV’de Çukur, Kanal D’de Siyah Beyaz Aşk dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta dizi sıralamasında Söz birinciliği kimseye kaptırmamıştı. Şimdi Çukur bu hafta reyting sıralamasını yerinden oynatmış gibi görünüyor. Peki Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? Her hafta reyting sıralamasında Star TV'de yayınlanan Söz dizisi birinci oluyordu. Bu hafta Total puan türünde yine Söz dizisi ilk sırada yer aldı. AB puan türünde ve ABC puan türünde ise ilk sıra oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi birinci sıraya yerleşti. İşte merak edilen 18 Aralık reyting sonuçları Pazartesi reyting sonuçları Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? Kırgın Çiçekler hangi sıralamada kaldı? İşte reyting sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde sizlerle…
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SÖZ DÜNKÜ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
18 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI
18 Aralık Pazartesi reyting sonuçları az önce belli oldu. Total'de ilk sırada Star TV'nin sevilen dizisi Söz yer aldı.Listenin ikinci sırasında ise Çukur var. Üçüncü sırada ise Söz (Özet) yer aldı.Total'de ilk sırayı Söz'e kaptıran Show TV'nin başarılı dizisi Çukur AB grubunda zirveyi kaptı.
18 ARALIK PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
18 ARALIK PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
18 ARALIK PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SONUÇLARI
İzleyici Ölçümü nedir ?
İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.
İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?
İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.
Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?
Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..
1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.
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