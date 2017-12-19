18 Aralık reyting sonuçları Pazartesi reyting sonuçları Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? Vatandaşlar bu soruların yanıtlarını merak ediyorlar. Pazartesi reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Pazartesi akşamları Star TV’de Söz, ATV’de Kırgın Çiçekler, Show TV’de Çukur, Kanal D’de Siyah Beyaz Aşk dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta dizi sıralamasında Söz birinciliği kimseye kaptırmamıştı. Şimdi Çukur bu hafta reyting sıralamasını yerinden oynatmış gibi görünüyor. Peki Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? Her hafta reyting sıralamasında Star TV'de yayınlanan Söz dizisi birinci oluyordu. Bu hafta Total puan türünde yine Söz dizisi ilk sırada yer aldı. AB puan türünde ve ABC puan türünde ise ilk sıra oyuncuları arasında Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı Çukur dizisi birinci sıraya yerleşti. İşte merak edilen 18 Aralık reyting sonuçları Pazartesi reyting sonuçları Total AB ABC1 sıralamasında zirve kimin oldu? Kırgın Çiçekler hangi sıralamada kaldı? İşte reyting sonuçlarına ilişkin tüm detaylar haberimizde sizlerle…

18 ARALIK PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

18 Aralık Pazartesi reyting sonuçları az önce belli oldu. Total'de ilk sırada Star TV'nin sevilen dizisi Söz yer aldı.Listenin ikinci sırasında ise Çukur var. Üçüncü sırada ise Söz (Özet) yer aldı.Total'de ilk sırayı Söz'e kaptıran Show TV'nin başarılı dizisi Çukur AB grubunda zirveyi kaptı.

18 ARALIK PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

18 ARALIK PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

18 ARALIK PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

İzleyici Ölçümü nedir ?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

A/B ve TOTAL ne demek?

Ölçüm yapılan dört tane grup var. A/B, C1, C2, D/E. Bu grupları oluştururken hane reisinin eğitim ve mesleğine bakılıyor. Eğitim düzeyi yüksek olan insanlar A/B dediğimiz grubu oluşturuyor. C ve D/E grubu ise daha alt geliri temsil eden insanlar. Total ise bütün bu grupların toplamı demek.

REYTING (TOPLAM İZLEME ORANI) % : Belirli bir zaman diliminin dakikası başına düşen ortalama izleyici oranı. Toplam türk televizyon seyircisinin izleme oranı %.

SHARE (İZLENME PAYI) % : Bir kanalın ve programın belirli bir zaman diliminde toplam televizyon izlemeden aldığı pay.