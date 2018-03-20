19 Mart reyting sonuçları 2018 Yasak Elma mı Çukur mu Söz mü Siyah Beyaz Aşk mı 8. Gün mü? (Total AB ABC1)

19 Mart reyting sonuçları açıklandı. Pazartesi Yasak Elma mı Çukur mu Söz mü Siyah Beyaz Aşk mı 8. Gün mü? ATV’de yeni başlayan dizi 8.Gün reyting sonuçları ve FOX TV’de yeni başlayan Yasak Elma reytingleri nasıl? İddialı yapımların olduğu pazartesi günleri reyting yarışı da kıran kırana geçiyor. Kanal D’nin sevilen dizisi Siyah Beyaz Aşk reyting sonuçları ne durumda? En çok hangi dizi izlendi? Çukur, Söz, 8. Gün, Siyah Beyaz Aşk, Yasak Elma reyting sıralaması haberimizde yer almaktadır. 12 Mart reyting sonuçlarında Total puan türünde 20.49 share alan Çukur birinci, 19.73 share alan Söz ikinci olmuştu. AB puan türünde 25.56 share alan Çukur dizisi birinci sırada, 16.88 share alan Söz dizisi ikinci sırada yer almıştı. ABC puan türünde 25.05 share alan Çukur dizisi birinci olurken, 16.41 share alan Söz dizisi ikinci olmuştu. İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

19 MART 2018 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

19 Mart reyting sonuçlarına göre 3 puan türünde Çukur dizisi zirveyi üstlendi. Total Ab ve ABC1 grupta Çukur dizisini Söz dizisi takip ederken Survivor yarışma programıda üçüncü olmuştur.

TOTAL

AB

ACB1

12 MART REYTİNG SONUÇLARI

12 Mart reyting sonuçlarında 3 puan türünde de Çukur dizisi birinciliği üstlenmiştir. Total AB ABC1 sıralamasında Çukur'u Söz dizisi takip etmektedir.

12 Mart reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 20.49 share alan Çukur birinci, 19.73 share alan Söz ikinci oldu. AB puan türünde 25.56 share alan Çukur dizisi birinci sırada, 16.88 share alan Söz dizisi ikinci sırada yer aldı. ABC puan türünde 25.05 share alan Çukur dizisi birinci olurken, 16.41 share alan Söz dizisi ikinci oldu.

TOTAL

AB

ABC1

İzleyici Ölçümü nedir?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

8. GÜN İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar, eşi Ahmet'le çok mutlu bir hayat sürer.

Bahar, eşi Ahmet’le çok mutlu bir hayat sürerken annesi Şehnaz’ın ani ölüm haberiyle perişan olur. Başarılı bir yazılım mühendisi olan Şehnaz ölmeden önce, ülke güvenliği için bir devrim niteliği taşıyan milli jet yazılımını tamamlamış ve bu sayede çalıştığı şirketin göz bebeği olmuştur. Şehnaz, yazılım aktif hale getirilecekken büyük bir sorunla karşılaşır; sisteme sızılmıştır. Bu, Tek kurşun atmadan ülkeyi ele geçirebilecekleri anlamına geliyordur. Şehnaz, bu felakete engel olmaya çalışırken sisteme sızan adamlar tarafından durdurulur ve tuzağa düşürülür.

Şehnaz’ın ölüm haberi tüm ülkede büyük bir şok etkisi yaratır. Bahar ise annesinin öldüğüne başta inanmasa da bu durumu kabullenmek zorunda kalır. Şehnaz’ın ölümüne sebep olanlar şimdi Bahar’ın peşindedir; Bahar’a hayatının en kötü gecesini yaşatırlar. Bu karanlık adamların başında Ozan vardır. Tüm hayatı bir anda alt üst olan Bahar, artık yolun sonuna gelmiştir. Bu sefer de karşısına eli kanlı bir mafya eskisi olan Hayati çıkar. Bundan sonra Bahar için hiçbir şey ve hiç kimse eskisi gibi olmayacaktır.