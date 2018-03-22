21 Mart reyting sonuçları 2018 Sen Anlat Karadeniz mi Börü mü Diriliş Ertuğrul mu Kim birinci? Diziler arasında en çok hangi program izlendi? ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz reytingleri, TRT 1’de Diriliş Ertuğrul reytingler ve Star TV’nin yeni dönem dizilerinden Börü reyting sonuçlar merak ediliyor. 21 Mart 2018 reyting sonuçlarında kıran kırana mücadele devam etti. Dünkü reyting sonuçlarında kim zirveye yerleşti? İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. İşte merak edilen 21 Mart 2018 reyting sıralaması TOTAL AB ve ABC 1 sıralaması…

21 Mart reyting sonuçları

Total puan türünde Sen Anlat Karadeniz zirveye yerleşen dizi oldu. AB ve ABC1 sonuçlarında ise Diriliş Ertuğrul birinci oldu.

TOTAL

AB

ABC1

14 MART ÇARŞAMBA (GEÇEN HAFTA) SONUÇLARI

Sen Anlat Karadeniz; 17.33 reyting puanıyla TOTAL kategorisinde birinci sırada yer aldı. Diriliş Ertuğrul dizisi de 15.06 puanla ikinci sırada yer aldı. Sen Anlar Karadeniz’in özeti ise 8.48 puan ile 3. sırada yer aldı. Bu hafta AB kategorisinde Diriliş Ertuğrul 19.20 reyting puanıyla ilk sırada yer aldı. Sen Anlat Karadeniz ise 11.72 reyting puanıyla ikinci sırada yer aldı.

TOTAL

AB

ABC1

İzleyici Ölçümü nedir?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.