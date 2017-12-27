26 Aralık reyting sonuçları Salı reyting sonuçları Ufak Tefek Cinayetler mi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı? EDHO her Salı günü ATV ekranlarında izleyicisini şaşırtmaya devam ediyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Hızır Çakırbeyli dahil tüm Çakırbeyli erkekleri otomatik silahlı kişiler tarafından gözaltına alındı. Peki EDHO Total sıralamada kaçıncı? Her hafta zirvesini kimseye kaptırmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reyting sonuçları Salı günü merak ediliyor. 26 Aralık reyting sonuçlarının galibi kim oldu? Ufak Tefek Cinayetler son bölümde yılbaşı partisinde Serhan’a gözaltı şoku! Kadın dizisi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kızlarım İçin ve Ufak Tefek Cinayetler 26 Aralık reyting sonuçlarında ilk sırada yer alabilmek için mücadele etti. 4 farklı dizi projesinin ekranda olduğu gecede dizilerin son bölümlerinde oldukça önemli gelişmeler yaşandı. Peki, 26 Aralık Salı günü total, AB ve ABC1 sonuçları neler oldu? İşte reyting sonuçları detayları…

26 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI

26 Aralık 2017 Salı günü reyting sonuçları belli oldu. Ufak Tefek Cinayetler ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz arasında yaşanan kıyasıya rekabet sonucu dün gece reytinglere yansıdı. TOTAL sıralamaya baktığımız zaman 26 Aralık 2017 Salı gününün reyting birincisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oldu. AB sıralamasına baktığımız zaman ise gecenin birincisi Ufak Tefek Cinayetler oldu.

26 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

26 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

26 ARALIK ABC1 REYTİNG SONUÇLARI

Reyting Nedir?

İzlenme payına göre değerlendirilen ve AGB tarafından 1988 yılından beri gerçekleştirilen ölçme olayıdır. Yaklaşık 2200 haneye yerleştirilen ve bizler tarafından bilinmeyen reyting ölçme cihazları o gece ya da o gün en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyuyor bu işlemi az önce belirttiğim gibi AGB gerçekleştiriyor. Adaleti konusunda bir belirleyicilik yok ancak daha fazlasını gerçekleştirmekte şu an için mümkün değil.

Reyting Sisteminin Amacı Nedir?

Reyting izleyiciyi etkileyen bir durum değildir.Takip eden kitleye bir getirisi ya da faydası kesinlikle yoktur.Reyting ölçme işleminin tek amacı televizyon kanalları ve reklam şirketlerinin işlerini kolaylaştırmak.Şöyle düşünün sürekli takip ettiğiniz bir dizi var ve sizin gibi bu dizinin milyonlarca takipçisi var reklam şirketleri araştırmalara başlayarak o dizinin kanalına reklam teklifi sunuyor ve böylece daha fazla kitleye bu şekilde hitap ediyor.

Bunun yanı sıra, televizyon kanalları yaptığı yayınların ne kadar başarılı olduğunu ve takipçileri olup olmadığını bu sayede öğreniyor buna bağlı olarak program devam ediyor ya da kaldırılıyor.