27 Mart reyting sonuçları 2018 Mehmed Bir Cihan Fatihi mi Kadın mı EDHO mu kim birinci? Sevilen diziler arasında en çok hangi program izlendi? Star TV’de Ufak Tefek Cinayetler, FOX TV’de Kadın dizisi, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kanal D’nin yeni dönem dizisi Mehmed Bir Cihan Fatihi reyting sonuçlarını haberimize derledik. Mehmed Bir Cihan Fatihi reyting rekorlarını alt üst etmeye devam ediyor. Bakalım bu hafta hangi dizi galip gelecek. Dünkü reyting sonuçlarında TOTAL AB ve ABC1 reyting sıralaması haberimizde olacaktır. 26 Mart reyting sonuçlarında da ilk üç sıra Çukur, Söz ve Survivor oldu. Çukur, tüm kategorilerde birinci sırada yer almayı başardı. Onu sırasıyla Söz ve Survivor izledi. İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

27 MART REYTİNG SONUÇLARI

27 Mart reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yerini alacaktır.

MEHMED BİR CİHAN FATİHİ KONUSU NEDİR?

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi, Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethi ve o zamana kadar yaşadıkları konu alınıyor. Peygamber Efendimiz'in “İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur.” şeklinde hadis-i şerifi üzerine bu kutlu vazifeyi üzerine alan Fatih Sultan Mehmed, genç yaşta girdiği bu yolculuk sırasında engelleri tek tek nasıl aştı gözler önüne getirilecek.

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde Kenan İmirzalıoğlu, Fatih Sultan Mehmed rolünü üstleniyor. Çağının çok ötesindeki bu büyük Sultan parlak zekâsı, askeri ve stratejik dehası, aklı ve zafere olan inancıyla, her türlü engeli aşarak ilerler. Tahta çıktıktan iki yıl sonra şehri kuşatır, yalnızca 53 gün süren bir kuşatmanın ardından, “imkânsız” denileni başararak Konstantinopolis’i fetheder. En büyük hayalini gerçekleştirerek adını tarihe yazdırır. O günden sonra Fatih namıyla anılan Sultan Mehmed Han, bu zaferiyle yeni bir çağın kapısını aralar ve yüzyıllar boyunca kıtalara hükmedecek olan büyük bir Cihan İmparatorluğu'nun da temellerini atar. Bu hayalini gerçekleştirirken Bizans İmparatorluğu'na ve arkasındaki Hristiyan âlemine karşı değil, devlet içindeki en büyük muhalifi kudretli veziriazam Çandarlı Halil Paşa’ya karşı da mücadele etmek zorundadır.

20 MART REYTİNG SONUÇLARI

20 Mart reyting sonuçlarını açıklanmasının ardından günü zirvede bitiren program 'Kadın' dizisi oldu. Total puan türünde 24.63 share alan Kadın dizisi birinci, 15.42 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 14.23 share alan Mehmed Bir Cihan Fatihi üçüncü oldu.

TOTAL

AB

ABC1

İzleyici Ölçümü nedir?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Öncelikle reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu asla ve kata bilinmez. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. Aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. Böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.