3 Nisan reyting sonuçları 2018 Ufak Tefek Cinayetler, Kadın, Mehmed Bir Cihan Fatihi, EDHO kim birinci? Dün en çok hangi dizi izlendi merak ediliyor. Kanal D’nin yeni dönem dizilerinden Mehmed Bir Cihan Fatihi reytingleri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz reytingleri, Star TV’nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler ve reytingleri zirvede olan Kadın dizisi bu hafta kaçıncı sıraya yerleşti? Salı reyting sonuçları büyük bir heyecanla araştırılıyor.3 Nisan reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması ne durumda? 2 Nisan reyting sonuçlarına göre ise Total puan türünde Çukur 19.55 share alırken, Söz dizisi 18.82 share aldı. AB puan türünde 24.84 share alan Çukur birinci, 15.52 share alan Söz ikinci oldu. ABC puan türünde 23.88 share alan Çukur listede birinci sırada. İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. İşte merak edilen 3 Nisan reyting sonuçları TOTAL AB ABC1 sıralaması sizlerle…

3 Nisan reyting sonuçları

3 Nisan 2018 reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

2 NİSAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

2 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Çukur 19.55 share alırken, Söz dizisi 18.82 share aldı. AB puan türünde 24.84 share alan Çukur birinci, 15.52 share alan Söz ikinci oldu. ABC puan türünde 23.88 share alan Çukur listede birinci sırada.

TOTAL

AB

ABC1

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI

Türkiye 27 Mart 2018 reyting sonuçlarını deyim yerindeyse soluksuz bekliyordu. Her hafta olduğu gibi yine bu hafta da salı gecesi reyting sıralamasında çekişmeli bir mücadele vardı. İzleyiciler Kadın dizisinin mi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin mi yoksa ikinci bölümü yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinin mi birinci olduğunu merak etti. Üstelik Ufak Tefek Cinayetler de potadaydı. Televizyonların bir kriteri olan kanal ve program reytingleri yapımcıların hayatında önemli bir yer tutuyor. 27 Mart reyting sonuçları bu açıdan çok önemliydi. Kadın dizisi Total, AB ve ABC1'de birinci oldu.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Öncelikle reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu asla ve kata bilinmez. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. Aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. Böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.