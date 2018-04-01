31 Mart reyting sonuçları 2018 Fazilet Hanım ve Kızları, Survivor, Adı Zehra, Yeni Gelin kim birinci?

31 Mart reyting sonuçları Fazilet Hanım ve Kızları, Survivor, Adı Zehra, Yeni Gelin kim birinci? En çok izlenen dizi hangisi oldu? Televizyon ekranlarında dün akşam yine kıran kırana mücadele yaşandı. TV8’DE Survivor, Show TV’de Yeni Gelin, FOX TV’de Adı Zehra, Star TV’de Fazilet Hanım ve Kızları arasında kim TOTAL sıralamada zirveye yerleşen isim oldu? 31 Mart 2018 reyting sonuçları TOTAL AB ve ABC1 sıralaması haberimizde yer alıyor. Survıvor, Fazilet Hanım ve Kızları, Kalk gidelim, Gülizar ve Adı Zehra reyting sonuçları bu hafta kim birinci oldu sorusu merakla bekleniyor.Kıyasıya mücadele eden başladığı günden beri günleri reytinglerde zirveyi kimseye kaptırmayan Survıvor geçen hafta da 18,08 share alarak birinciliği elde etti. İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. İşte 31 Mart reyting sonuçları 2018 TOTAL AB ABC1 sıralaması…

31 Mart reyting sonuçları

31 Mart reyting sonuçları göre TOTAL AB ve ABC1 grupta Survivor yarışması birinci olurken, TOTAL'de ikinci Yeni Gelin, AB ve ABC1'de ikinci Fazilet Hanım ve Kızları olmuştu.

TOTAL

AB

ABC1

24 MART REYTİNG SONUÇLARI(GEÇEN HAFTA)

24 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 18.08 share ile TV8'de ekrana gelen Survivor zirvede yer aldı.

İkinci sırada 14.8 share ile Show TV'de yayınlanan Yeni Gelin yer alırken, üçüncü sırada ise 12.65 share ile Yeni Gelin (ÖZET) yer aldı. AB grubunda da Survivor 18.86 share ile zirveyi kaptı. İkinci sırada 15.29 share ile Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu yer alırken, üçüncü sırada ise 11.51 share ile Fazilet Hanım ve Kızları yer aldı.

TOTAL

AB

ABC1

28 Mart reyting sonuçları

28 Mart reyting sonuçlarına göre bu hafta da zirve Sen Anlat Karadeniz'in oldu. TOTAL'de 16,85 ile zirveye oturan diziyi Diriliş Ertuğrul 13,90 ile takip etti. Sen Anlat Karadeniz'in özeti dahi 11,60 reyting oranı yakaladı.

İzleyici Ölçümü nedir?

İzleyici Ölçümünün İngilizce karşılığı Audience Measurement olup, izlenme oranı, izlenme payı ve benzer verilerin sağlanması amacıyla yapılan ölçümlerin tümüdür.

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Öncelikle reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu asla ve kata bilinmez. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. Aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. Böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.