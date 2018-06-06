5 Haziran reyting sonuçlarını kim kazandı Ufak Tefek Cinayetler, EDHO, Kadın kim birinci oldu

5 Haziran Salı günü reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting rekoru kıran Kadın dizisi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı? Ufak Tefek Cinayetler mi? Reyting sıralamalarında kim birinci oldu? 5 Haziran Salı günü reyting mücadelesinde kimler kaçıncı sırada yer aldı? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı? Ekrana damgasını vuran yapımlar belli oldu. Merakla beklenen 5 Haziran Salı günü reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 27.93 share alan Kadın birinci, 15.35 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci oldu. AB puan türünde 26.86 share alan Kadın birinci sırada, 19.12 share alan Ufak Tefek Cinayetler ikinci sırada yer aldı. ABC puan türünde 28.48 share alan Kadın zirveye adını yazdırdı. 5 Haziran reyting sonuçları açıklandıTotal'de İkinci sırada, AB grubunda ve ABC grubunda yer alan zirvedeki dizi program isimleri belli oldu. İşte reyting mücadelesinde 5 Haziran salı günü ilk sırada yer alan dizi program listesi haberimizde yer alıyor.

Haziran 2018 Salı günü reyting sonuçları belli oldu.

Total'de 28.29 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı.

İkinci sırada 14.54 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 14.05 share ile Kadın (ÖZET) yer aldı.

AB grubunda da zirvenin sahibi 26.96 share ile yine Kadın dizisi oldu.

İkinci sırada 18.22 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, üçüncü sırada ise 14.71 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı.

ABC grubunda da Kadın dizisi 28.17 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada 14.84 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise 14.33 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.

TV8'in reyting rekortmeni Survivor ise Total'de 6. sırada, AB grubunda 5. sırada, ABC grubunda ise 6. sırada yer aldı.

BİR ÖNCEKİ GÜN REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE SIRALAMA NASILDI

4 Haziran 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Muharrem İnce bu kez Star TV'nin reytingini patlattı. Nazlı Çelik ile Star Haber AB grubunda 6 share almıştı ve ilk 100 listesinde 29. sırada yer almıştı.

Dün ise Muharrem İnce'nin konuk olduğu Star ana haber saatinde yayınlanan Nazlı Çelik ile Seçim Özel ise AB grubunda 15,22 share alarak 8. sıraya çıktı.

Total'de Star TV'nin sevilen dizisi Söz 20.08 share ile zirveyi kaptı.

İkinci sırada 17.21 share ile Yasak Elma yer alırken, üçüncü sırada ise 15.42 share ile Survivor yer aldı.

AB grubunda Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 18.59 share ile zirvede yer aldı.

İkinci sırada 16.95 share ile FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yer alırken, üçüncü sırada ise 15.93 share ile Söz yer aldı.

ABC grubunda ise Çukur 18.63 share ile zirvede yer alırken, Yasak Elma 16.7 share ile ikinci, Söz ise 15.52 share ile üçüncü sırada yer aldı.

TOTAL

AB GRUBU

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share 1 KADIN FOX TV 21:07:57 24:17:03 11.02 26.96 2 UFAK TEFEK CINAYETLER STAR TV 20:44:11 23:47:00 7.42 18.22 3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 20:49:24 23:28:57 6.02 14.71 4 KADIN (OZET) FOX TV 19:59:40 21:07:52 5.17 15.49 5 SURVIVOR TV8 20:45:04 23:22:40 4.81 11.69 6 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX TV 19:00:01 19:59:30 4.47 17.17 7 IMSAK VAKITLERI ATV 23:29:07 23:29:57 3.8 9.63 8 RUSYA-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI KANAL D 18:56:10 21:08:14 3.73 12.76 9 IMSAK VAKITLERI ATV 20:48:13 20:49:03 2.95 8.55 10 UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET) STAR TV 20:00:11 20:44:11 2.81 8.98 11 YEMEKTEYIZ TV8 16:34:01 19:19:46 2.73 13.99 12 HAVA DURUMU ATV 19:44:10 19:44:54 2.59 9.12 13 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:46:15 20:48:03 2.25 7.07 14 ATV ANA HABER ATV 19:00:08 19:44:05 2.18 8.39 15 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:56:29 20:00:13 2.13 8.19 16 IFTAR VAKITLERI ATV 19:45:04 19:45:54 2.12 7.4 17 YASAK ELMA (TKR) FOX TV 16:14:54 18:55:39 2.06 11.47 18 KANAL D HABER KANAL D 19:49:56 19:51:57 2.04 6.88 19 STAR ANA HABER STAR TV 18:59:21 19:59:55 1.99 7.51 20 SURVIVOR OZET TV8 19:20:01 20:45:04 1.98 6.64 21 KOCAMAN AILEM (TKR) ATV 23:30:18 25:28:55 1.89 7.25 22 MILYONLUK RESIM (TKR) FOX TV 24:17:13 25:50:25 1.89 9.15 23 RAMAZAN SEVINCI TRT 1 19:00:01 20:41:06 1.85 6.34 24 GALIP DERVIS (TKR-GECE) KANAL D 24:28:54 25:45:46 1.8 9.03 25 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 09:59:12 12:59:59 1.74 16.06 26 IMSAK VAKITLERI ATV 25:30:05 25:30:55 1.69 10.38 27 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) TV8 23:22:50 24:54:50 1.68 5.48 28 ADINI SEN KOY STAR TV 17:16:45 18:44:00 1.66 8.48 29 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:56:06 24:30:38 1.62 4.16 30 YEMEKTEYIZ OZET TV8 15:44:19 16:34:01 1.52 10.99 31 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 25:31:16 26:00:00 1.5 10.26 32 BENI AFFET STAR TV 15:41:48 16:59:09 1.48 10.51 33 YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR) TRT 1 20:41:17 22:30:13 1.48 3.69 34 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 12:59:43 14:59:04 1.46 12.4 35 STAR HABER STAR TV 18:45:04 18:59:21 1.41 5.99 36 BENI BIRAKMA ATV 14:59:24 16:29:09 1.41 10.84 37 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 02:00:00 03:40:35 1.34 11.01 38 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 25:45:57 26:00:00 1.29 8.86 39 ESRA EROL'DA ATV 16:29:35 19:00:03 1.15 6.21 40 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX TV 07:15:02 09:59:17 1.11 27.49 41 M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI KANAL D 02:00:00 03:35:04 1.1 8.75 42 BIZIM HIKAYE (TKR) FOX TV 13:42:46 16:14:39 1.09 8.81 43 GELIN EVI SHOW TV 13:04:01 14:59:34 1.07 8.93 44 FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI FOX TV 25:51:04 26:00:00 1.04 7.29 45 DUYMAYAN KALMASIN STAR TV 11:00:07 13:00:44 1 8.17 46 BEN BILMEM ESIM BILIR RAMAZAN KANAL D 21:08:37 24:28:35 0.98 2.48 47 DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR) SHOW TV 24:30:54 25:39:38 0.98 4.93 48 SPOR GUNDEMI KANAL D 18:42:22 18:43:49 0.95 4.24 49 ATV GUN ORTASI ATV 13:00:04 13:58:10 0.94 7.69 50 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 13:59:31 14:59:24 0.91 7.6 51 AVLU (TKR) STAR TV 23:47:21 25:44:17 0.89 3.78 52 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI SHOW TV 02:00:00 03:34:35 0.88 7.1 53 MAGAZIN D KANAL D 14:59:28 16:29:42 0.87 6.48 54 KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI TRT 1 24:01:05 25:51:27 0.82 3.84 55 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 16:31:45 18:42:13 0.81 4.34 56 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 09:45:29 11:51:12 0.79 8.57 57 GERCEGIN PESINDE TV8 13:09:46 15:44:09 0.76 6.29 58 ADINI SEN KOY (OZET) STAR TV 16:59:30 17:16:45 0.73 4.43 59 DOGRUSU NE? TRT 1 18:56:35 18:59:50 0.72 2.95 60 PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI SHOW TV 20:00:24 20:55:50 0.72 2.3 61 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 02:05:09 03:50:45 0.7 6.11 62 ILK 11 DISNEY CHANNEL 19:45:48 20:08:52 0.67 2.26 63 NASIL YAPILIR DMAX 25:56:46 26:00:00 0.66 4.61 64 U-23 AVRUPA GURES SAMPIYONASI TRT SPOR 20:44:19 20:56:21 0.64 1.82 65 HABER AJANDASI TRT HABER 18:25:13 18:54:28 0.63 2.82 66 IFTAR VAKITLERI ATV 09:42:27 09:43:17 0.62 9.98 67 BENI AFFET (OZET) STAR TV 15:35:23 15:41:48 0.61 4.66 68 HABER ONU SHOW TV 18:28:07 18:56:29 0.61 2.71 69 FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR) TEVE2 12:21:00 13:59:41 0.6 4.79 70 EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN TV8 02:00:00 02:04:59 0.59 4.14 71 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:00:04 13:21:41 0.59 4.71 72 CUMHURBASKANI ERDOGAN ZONGULDAK'TA TRT HABER 17:42:32 18:25:13 0.59 2.99 73 MISAFIRIM VAR TRT 1 13:06:42 14:50:04 0.58 4.94 74 KELIME OYUNU TEVE2 19:39:12 21:16:22 0.58 1.82 75 ALASKA DEMIRYOLU DMAX 25:11:29 25:56:05 0.58 3.66 76 HAYALIMDEKI EV TLC 18:57:56 19:48:11 0.58 2.22 77 KORDUGUM KANAL 7 16:10:23 18:00:21 0.58 3.56 78 DUCKTALES DISNEY CHANNEL 13:21:56 13:23:57 0.58 4.78 79 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 13:29:09 13:50:46 0.58 4.93 80 SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL FOX TV 12:45:10 13:42:31 0.58 4.58 81 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 12:17:02 12:59:32 0.58 4.51 82 EMLAK AVCILARI TLC 25:41:31 26:00:00 0.57 3.88 83 SURVIVOR PANORAMA TV8 11:30:05 12:59:15 0.57 4.56 84 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR-GECE) ATV 03:41:06 06:46:13 0.57 16.43 85 GOKKUSAGI RUBY MINIKA COCUK 18:00:19 18:23:04 0.57 2.86 86 EMLAK AVCILARI TLC 25:18:05 25:40:46 0.56 3.44 87 ESRARENGIZ KASABA DISNEY CHANNEL 16:45:53 17:07:00 0.55 3.62 88 KADIN (TKR) FOX TV 09:59:27 12:44:55 0.55 5.09 89 PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI TRT 1 22:30:19 24:00:59 0.55 1.37 90 MISAFIRIM VAR OZET TRT 1 12:55:53 13:06:42 0.54 4.29 91 FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI FOX TV 02:00:00 03:33:49 0.53 4.24 92 SEDA SAYAN'LA SHOW TV 15:31:59 17:58:39 0.52 3.44 93 KIM POSSIBLE DISNEY CHANNEL 17:44:36 18:06:29 0.52 2.67 94 ASIRI PINTILER TLC 17:42:22 18:04:31 0.52 2.68 95 ILK 11 DISNEY CHANNEL 20:09:52 20:36:43 0.52 1.65 96 KANIT (TKR-GECE) TEVE2 02:51:37 04:04:57 0.52 5.44 97 ANA HABER TRT 1 18:30:00 18:56:29 0.51 2.27 98 ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI TV8 10:40:53 11:29:50 0.51 5.14 99 OLAY YERI BALCICEK ILTER STAR TV 13:01:05 15:35:03 0.51 4.23 100 EMLAK AVCILARI TLC 19:51:30 20:13:05 0.51 1.71

ABC+ GRUBU