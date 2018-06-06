5 Haziran reyting sonuçlarını kim kazandı Ufak Tefek Cinayetler, EDHO, Kadın kim birinci oldu
5 Haziran Salı günü reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting rekoru kıran Kadın dizisi mi? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz mı? Ufak Tefek Cinayetler mi? Reyting sıralamalarında kim birinci oldu? 5 Haziran Salı günü reyting mücadelesinde kimler kaçıncı sırada yer aldı? soruların yanıtları dizi izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı? Ekrana damgasını vuran yapımlar belli oldu. Merakla beklenen 5 Haziran Salı günü reyting sonuçları açıklandı. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 27.93 share alan Kadın birinci, 15.35 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci oldu. AB puan türünde 26.86 share alan Kadın birinci sırada, 19.12 share alan Ufak Tefek Cinayetler ikinci sırada yer aldı. ABC puan türünde 28.48 share alan Kadın zirveye adını yazdırdı. 5 Haziran reyting sonuçları açıklandıTotal'de İkinci sırada, AB grubunda ve ABC grubunda yer alan zirvedeki dizi program isimleri belli oldu. İşte reyting mücadelesinde 5 Haziran salı günü ilk sırada yer alan dizi program listesi haberimizde yer alıyor.
Haziran 2018 Salı günü reyting sonuçları belli oldu.
Total'de 28.29 share ile FOX TV'nin sevilen dizisi Kadın zirvede yer aldı.
İkinci sırada 14.54 share ile ATV'de ekrana gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer alırken, üçüncü sırada ise 14.05 share ile Kadın (ÖZET) yer aldı.
AB grubunda da zirvenin sahibi 26.96 share ile yine Kadın dizisi oldu.
İkinci sırada 18.22 share ile Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler yer alırken, üçüncü sırada ise 14.71 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer aldı.
ABC grubunda da Kadın dizisi 28.17 share ile zirvede yer alırken, ikinci sırada 14.84 share ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, üçüncü sırada ise 14.33 share ile Fatih Portakal ile FOX Ana Haber yer aldı.
TV8'in reyting rekortmeni Survivor ise Total'de 6. sırada, AB grubunda 5. sırada, ABC grubunda ise 6. sırada yer aldı.
BİR ÖNCEKİ GÜN REYTİNG SONUÇLARINA GÖRE SIRALAMA NASILDI
4 Haziran 2018 Pazartesi günü reyting sonuçları belli oldu. Muharrem İnce bu kez Star TV'nin reytingini patlattı. Nazlı Çelik ile Star Haber AB grubunda 6 share almıştı ve ilk 100 listesinde 29. sırada yer almıştı.
Dün ise Muharrem İnce'nin konuk olduğu Star ana haber saatinde yayınlanan Nazlı Çelik ile Seçim Özel ise AB grubunda 15,22 share alarak 8. sıraya çıktı.
Total'de Star TV'nin sevilen dizisi Söz 20.08 share ile zirveyi kaptı.
İkinci sırada 17.21 share ile Yasak Elma yer alırken, üçüncü sırada ise 15.42 share ile Survivor yer aldı.
AB grubunda Show TV'nin sevilen dizisi Çukur 18.59 share ile zirvede yer aldı.
İkinci sırada 16.95 share ile FOX TV'de ekrana gelen Yasak Elma yer alırken, üçüncü sırada ise 15.93 share ile Söz yer aldı.
ABC grubunda ise Çukur 18.63 share ile zirvede yer alırken, Yasak Elma 16.7 share ile ikinci, Söz ise 15.52 share ile üçüncü sırada yer aldı.
TOTAL
AB GRUBU
|#
|Program Adı
|Kanal
|Baş. Saati
|Bit. Saati
|Rating
|
Share
|1
|KADIN
|FOX TV
|21:07:57
|24:17:03
|11.02
|26.96
|2
|UFAK TEFEK CINAYETLER
|STAR TV
|20:44:11
|23:47:00
|7.42
|18.22
|3
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ
|ATV
|20:49:24
|23:28:57
|6.02
|14.71
|4
|KADIN (OZET)
|FOX TV
|19:59:40
|21:07:52
|5.17
|15.49
|5
|SURVIVOR
|TV8
|20:45:04
|23:22:40
|4.81
|11.69
|6
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|19:00:01
|19:59:30
|4.47
|17.17
|7
|IMSAK VAKITLERI
|ATV
|23:29:07
|23:29:57
|3.8
|9.63
|8
|RUSYA-TURKIYE HAZIRLIK KARSILASMASI
|KANAL D
|18:56:10
|21:08:14
|3.73
|12.76
|9
|IMSAK VAKITLERI
|ATV
|20:48:13
|20:49:03
|2.95
|8.55
|10
|UFAK TEFEK CINAYETLER (OZET)
|STAR TV
|20:00:11
|20:44:11
|2.81
|8.98
|11
|YEMEKTEYIZ
|TV8
|16:34:01
|19:19:46
|2.73
|13.99
|12
|HAVA DURUMU
|ATV
|19:44:10
|19:44:54
|2.59
|9.12
|13
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR
|ATV
|19:46:15
|20:48:03
|2.25
|7.07
|14
|ATV ANA HABER
|ATV
|19:00:08
|19:44:05
|2.18
|8.39
|15
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|18:56:29
|20:00:13
|2.13
|8.19
|16
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|19:45:04
|19:45:54
|2.12
|7.4
|17
|YASAK ELMA (TKR)
|FOX TV
|16:14:54
|18:55:39
|2.06
|11.47
|18
|KANAL D HABER
|KANAL D
|19:49:56
|19:51:57
|2.04
|6.88
|19
|STAR ANA HABER
|STAR TV
|18:59:21
|19:59:55
|1.99
|7.51
|20
|SURVIVOR OZET
|TV8
|19:20:01
|20:45:04
|1.98
|6.64
|21
|KOCAMAN AILEM (TKR)
|ATV
|23:30:18
|25:28:55
|1.89
|7.25
|22
|MILYONLUK RESIM (TKR)
|FOX TV
|24:17:13
|25:50:25
|1.89
|9.15
|23
|RAMAZAN SEVINCI
|TRT 1
|19:00:01
|20:41:06
|1.85
|6.34
|24
|GALIP DERVIS (TKR-GECE)
|KANAL D
|24:28:54
|25:45:46
|1.8
|9.03
|25
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|09:59:12
|12:59:59
|1.74
|16.06
|26
|IMSAK VAKITLERI
|ATV
|25:30:05
|25:30:55
|1.69
|10.38
|27
|KOYDEN INDIM SEHRE (T.S)
|TV8
|23:22:50
|24:54:50
|1.68
|5.48
|28
|ADINI SEN KOY
|STAR TV
|17:16:45
|18:44:00
|1.66
|8.48
|29
|GULDUR GULDUR SHOW (TKR)
|SHOW TV
|20:56:06
|24:30:38
|1.62
|4.16
|30
|YEMEKTEYIZ OZET
|TV8
|15:44:19
|16:34:01
|1.52
|10.99
|31
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|25:31:16
|26:00:00
|1.5
|10.26
|32
|BENI AFFET
|STAR TV
|15:41:48
|16:59:09
|1.48
|10.51
|33
|YUNUS EMRE ASKIN YOLCULUGU (TKR)
|TRT 1
|20:41:17
|22:30:13
|1.48
|3.69
|34
|GELINIM MUTFAKTA
|KANAL D
|12:59:43
|14:59:04
|1.46
|12.4
|35
|STAR HABER
|STAR TV
|18:45:04
|18:59:21
|1.41
|5.99
|36
|BENI BIRAKMA
|ATV
|14:59:24
|16:29:09
|1.41
|10.84
|37
|PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR
|ATV
|02:00:00
|03:40:35
|1.34
|11.01
|38
|M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI
|KANAL D
|25:45:57
|26:00:00
|1.29
|8.86
|39
|ESRA EROL'DA
|ATV
|16:29:35
|19:00:03
|1.15
|6.21
|40
|ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT
|FOX TV
|07:15:02
|09:59:17
|1.11
|27.49
|41
|M.FATIH CITLAK ILE SAHUR VAKTI
|KANAL D
|02:00:00
|03:35:04
|1.1
|8.75
|42
|BIZIM HIKAYE (TKR)
|FOX TV
|13:42:46
|16:14:39
|1.09
|8.81
|43
|GELIN EVI
|SHOW TV
|13:04:01
|14:59:34
|1.07
|8.93
|44
|FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI
|FOX TV
|25:51:04
|26:00:00
|1.04
|7.29
|45
|DUYMAYAN KALMASIN
|STAR TV
|11:00:07
|13:00:44
|1
|8.17
|46
|BEN BILMEM ESIM BILIR RAMAZAN
|KANAL D
|21:08:37
|24:28:35
|0.98
|2.48
|47
|DEMET AKBAG ILE COK ARAMIZDA (TKR)
|SHOW TV
|24:30:54
|25:39:38
|0.98
|4.93
|48
|SPOR GUNDEMI
|KANAL D
|18:42:22
|18:43:49
|0.95
|4.24
|49
|ATV GUN ORTASI
|ATV
|13:00:04
|13:58:10
|0.94
|7.69
|50
|BENI BIRAKMA (OZET)
|ATV
|13:59:31
|14:59:24
|0.91
|7.6
|51
|AVLU (TKR)
|STAR TV
|23:47:21
|25:44:17
|0.89
|3.78
|52
|PROF.DR.MUSTAFA KARATAS'LA SAHUR VAKTI
|SHOW TV
|02:00:00
|03:34:35
|0.88
|7.1
|53
|MAGAZIN D
|KANAL D
|14:59:28
|16:29:42
|0.87
|6.48
|54
|KUR'AN-I KERIM'I GUZEL OKUMA YARISMASI
|TRT 1
|24:01:05
|25:51:27
|0.82
|3.84
|55
|ARKA SOKAKLAR (TKR)
|KANAL D
|16:31:45
|18:42:13
|0.81
|4.34
|56
|ZAHIDE YETIS'LE
|SHOW TV
|09:45:29
|11:51:12
|0.79
|8.57
|57
|GERCEGIN PESINDE
|TV8
|13:09:46
|15:44:09
|0.76
|6.29
|58
|ADINI SEN KOY (OZET)
|STAR TV
|16:59:30
|17:16:45
|0.73
|4.43
|59
|DOGRUSU NE?
|TRT 1
|18:56:35
|18:59:50
|0.72
|2.95
|60
|PROF.DR.MUSTAFA KARATAS ILE IFTAR VAKTI
|SHOW TV
|20:00:24
|20:55:50
|0.72
|2.3
|61
|YEMEKTEYIZ (TKR)
|TV8
|02:05:09
|03:50:45
|0.7
|6.11
|62
|ILK 11
|DISNEY CHANNEL
|19:45:48
|20:08:52
|0.67
|2.26
|63
|NASIL YAPILIR
|DMAX
|25:56:46
|26:00:00
|0.66
|4.61
|64
|U-23 AVRUPA GURES SAMPIYONASI
|TRT SPOR
|20:44:19
|20:56:21
|0.64
|1.82
|65
|HABER AJANDASI
|TRT HABER
|18:25:13
|18:54:28
|0.63
|2.82
|66
|IFTAR VAKITLERI
|ATV
|09:42:27
|09:43:17
|0.62
|9.98
|67
|BENI AFFET (OZET)
|STAR TV
|15:35:23
|15:41:48
|0.61
|4.66
|68
|HABER ONU
|SHOW TV
|18:28:07
|18:56:29
|0.61
|2.71
|69
|FATMAGUL'UN SUCU NE? (TKR)
|TEVE2
|12:21:00
|13:59:41
|0.6
|4.79
|70
|EMRE DORMAN ILE AKLIMDAKI SORULAR RAMAZAN
|TV8
|02:00:00
|02:04:59
|0.59
|4.14
|71
|MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI
|DISNEY CHANNEL
|13:00:04
|13:21:41
|0.59
|4.71
|72
|CUMHURBASKANI ERDOGAN ZONGULDAK'TA
|TRT HABER
|17:42:32
|18:25:13
|0.59
|2.99
|73
|MISAFIRIM VAR
|TRT 1
|13:06:42
|14:50:04
|0.58
|4.94
|74
|KELIME OYUNU
|TEVE2
|19:39:12
|21:16:22
|0.58
|1.82
|75
|ALASKA DEMIRYOLU
|DMAX
|25:11:29
|25:56:05
|0.58
|3.66
|76
|HAYALIMDEKI EV
|TLC
|18:57:56
|19:48:11
|0.58
|2.22
|77
|KORDUGUM
|KANAL 7
|16:10:23
|18:00:21
|0.58
|3.56
|78
|DUCKTALES
|DISNEY CHANNEL
|13:21:56
|13:23:57
|0.58
|4.78
|79
|MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI
|DISNEY CHANNEL
|13:29:09
|13:50:46
|0.58
|4.93
|80
|SIZI BOYLE ALALIM RAMAZAN OZEL
|FOX TV
|12:45:10
|13:42:31
|0.58
|4.58
|81
|GELINIM MUTFAKTA OZET
|KANAL D
|12:17:02
|12:59:32
|0.58
|4.51
|82
|EMLAK AVCILARI
|TLC
|25:41:31
|26:00:00
|0.57
|3.88
|83
|SURVIVOR PANORAMA
|TV8
|11:30:05
|12:59:15
|0.57
|4.56
|84
|ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR-GECE)
|ATV
|03:41:06
|06:46:13
|0.57
|16.43
|85
|GOKKUSAGI RUBY
|MINIKA COCUK
|18:00:19
|18:23:04
|0.57
|2.86
|86
|EMLAK AVCILARI
|TLC
|25:18:05
|25:40:46
|0.56
|3.44
|87
|ESRARENGIZ KASABA
|DISNEY CHANNEL
|16:45:53
|17:07:00
|0.55
|3.62
|88
|KADIN (TKR)
|FOX TV
|09:59:27
|12:44:55
|0.55
|5.09
|89
|PELIN CIFT ILE GUNDEM OTESI
|TRT 1
|22:30:19
|24:00:59
|0.55
|1.37
|90
|MISAFIRIM VAR OZET
|TRT 1
|12:55:53
|13:06:42
|0.54
|4.29
|91
|FATIH SAVAS ILE SAHUR SOHBETLERI
|FOX TV
|02:00:00
|03:33:49
|0.53
|4.24
|92
|SEDA SAYAN'LA
|SHOW TV
|15:31:59
|17:58:39
|0.52
|3.44
|93
|KIM POSSIBLE
|DISNEY CHANNEL
|17:44:36
|18:06:29
|0.52
|2.67
|94
|ASIRI PINTILER
|TLC
|17:42:22
|18:04:31
|0.52
|2.68
|95
|ILK 11
|DISNEY CHANNEL
|20:09:52
|20:36:43
|0.52
|1.65
|96
|KANIT (TKR-GECE)
|TEVE2
|02:51:37
|04:04:57
|0.52
|5.44
|97
|ANA HABER
|TRT 1
|18:30:00
|18:56:29
|0.51
|2.27
|98
|ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAGI
|TV8
|10:40:53
|11:29:50
|0.51
|5.14
|99
|OLAY YERI BALCICEK ILTER
|STAR TV
|13:01:05
|15:35:03
|0.51
|4.23
|100
|EMLAK AVCILARI
|TLC
|19:51:30
|20:13:05
|0.51
|
1.71
ABC+ GRUBU
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