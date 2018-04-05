5 Nisan reyting sonuçları 2018 Avlu mu Bizim Hikaye mi Survivor mı kim birinci oldu?

Bizim Hikaye mi? Avlu mu? Survivor mı? Sorusunun yanıtı merak ediliyor.5 Nisan reyting sonuçlarında kim zirveye yerleşti? Star TV’nin yeni dizisi Avlu reytinglerde kaçıncı sırada yer alıyor? FOX TV’nin dram dolu dizisi Bizim Hikaye reyting sonuçları ne durumda? TV8’in aksiyon ve heyecan dolu programı Survivor reyting sonuçlarında nasıl bir sıralama izledi? Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. Geçen hafta 29 mart reyting sonuçlarında Total puan türünde 16.79 share alan Bizim Hikaye birinci,15.86 share alan Survivor ikinci, 13.53 share alan Avlu üçüncü sırada yer aldı.

5 Nisan reyting sonuçları

Reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI

29 Mart reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde 16.79 share alan Bizim Hikaye birinci,15.86 share alan Survivor ikinci, 13.53 share alan Avlu üçüncü sırada yer aldı. AB puan türünde 16.19 share alan Survivor birinci olurken, 14.58 share alan Vatanım Sensin üçüncü oldu. Yeni dizi Avlu 13.92 share ile dördüncü sıraya yerleşti. ABC puan türünde 15.92 share alan Survivor birinci olurken, 14.47 share alan Bizim Hikaye ikinci oldu. Avlu dizisi 13.9 share alarak dördüncü sırada yer aldı. Mehmetçik Kutül Amare ise reyting sıralamasında beklenileni karşılayamadı.

Avlu Dizisinin Konusu

Avlu, Deniz'in yaşadıklarının etrafından şekillenir ancak bu hikaye aslında bütün kadınların zorluklarla dolu hayat hikayesidir. Deniz kendisine şiddet uygulayan kocasını vurmakla yargılanır. Ancak nefsi müdafaa olan bu suçu Deniz değil kızı işlemiştir. Ancak Deniz kızının hayatını kurtarmak için suçu üstlenir. Deniz'in cezaevine girmesiyle olaylar da başlar. Burası bambaşka bir dünyadır. Deniz hiç görmediği kötülüğü de burada görecek hiç yaşamadığı gerçek dostluğu da burada tadacaktır. Ancak Deniz masum olsa da başka suçlara alet edilecektir. Acaba cezaevinde onu nasıl bir hayat beklemektedir.

4 Nisan reyting sonuçları

4 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. Total’de 1. sırayı Sen Anlat Karadeniz alırken 2. sıra Diriliş Ertuğrul’un oldu. AB sonuçlarında ise Diriliş Ertuğrul 1. olurken 2.liği Sen Anlat Karadeniz aldı. ABC’de ise Diriliş Ertuğrul 1. Sen Anlat Karadeniz 2. oldu.

TOTAL

AB

ABC1

REYTİNG NEDİR?

İzleyici ölçümü bir izleyici topluluğunda kaç kişi olduğunun ölçümüdür. Genelde radyo dinleyicileri ve televizyon izleyicileri için düşünülse de, gazete ve dergi okuyucuları ve Web sitesi kullanıcıları için de geçerli olan bu kavram, yayımcılar ve reklamcılar tarafından, kaç kişi ve kimlere ulaşıldığını belirlemek için kullanılır. Bu daha geniş anlamıyla izleyici kitle araştırması anlamına gelir. Ölçümler medya pazarlarına göre ayrı ayrı yapılır, bunlar genelde metropol bölgelere karşılık gelir.

REYTİNG NASIL ÖLÇÜLÜR?

Öncelikle reyting ölçümünün yapılacağı bölgede yaşayan insanların demografik özellikleri ve sosyo-ekonomik statüleri hakkında ayrıntılı bilgi toplanır. Ardından söz konusu bölgenin yapısını temsil etme yeteneğine sahip ailelerden oluşan bir izleyici paneli oluşturulur. Reyting ölçümü yapılması için seçilecek ailelerin bulunduğu şehirlerin 5 yaşın üzerinde olup kentli nüfusa sahip olması gözetilir. Şu anda yapılan reyting ölçümleri 2201 evde, 2801 rating aleti takılarak yapılmaktadır. O evdeki tüm televizyonlara bu aletten takılır) peoplemeter adı verilen bu reyting aletinin özel bir kumandası vardır. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu asla ve kata bilinmez. Evdeki her aile bireyine bir numara tahsis edilmiştir. örneğin 1 numaralı düğme babanın, 2 numaralı düğme annenin, 3 ve 4 numaralı düğme çocukların gibi. Aile bireyleri, televizyon izlemeye başladıkları anda ve izlemeyi bıraktıkları anda kumanda cihazında kendilerine ait düğmeye basarlar. ayrıca 9 dakikada bir “aynı kişiler mi?” sorusu görülür. Böylece aile bireyleri izlemeyi bitirme ve başlama anlarında kişisel düğmelerine basmaları konusunda uyarılmış olurlar. Reyting denekleri şirketlerin aldığı başvurular arasından seçiliyor. Denekler evlerinde televizyonlarını açtığı cihaz kayda giriyor ve hangi kanal izleniyorsa onun reytingi artmaya başlıyor.

İzlenme Oranı, İzlenme Payı nedir ?

İzleyici Oranı (reyting) ortalama izlenme oranıdır. Bir program diliminde veya zaman diliminde her dakikaya düşen ortalama izleyici yüzdesini gösterir. İzlenme Payı, bir kanalın belli bir zaman diliminde toplam izleyiciden almış olduğu payı gösterir.

3- Türkiye'deki televizyonlar için izlenme oranları (reyting) ölçümleri nasıl yapılmaktadır?

Türkiye’de reyting ölçümü, Avrupa’da bir çok ülkede bu türden veriler üreten AGB Nielsen tarafından 1989 yılında başlatılmıştır. Günümüzde ise reyting ölçümlerini TNS gerçekleştiriyor..

1 Ocak 2005 tarihinden itibaren izleme ölçümleri, 21 il merkezinde ve bu il merkezlerinin 20.000 nüfus üstü kent-ilçelerinde olmak üzere Türkiyede 2201 hanede yapılmaktadır. Firmadan alınan bilgilerde söz konusu hane sayısının bu bölgelerdeki 5 yaş üzeri 38.935.633 kişiyi temsil ettiği belirtilmektedir.