Akit TV sunucusu Ahmet Keser'e soruşturma başlatıldı
Akit TV'de sunucu Ahmet Keser'in programındaki ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı.
- AA
Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programındaki konuşma üzerine soruşturma başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor" programında sunucu Ahmet Keser'in kullandığı ifadeler üzerine, iki ayrı suç duyurusunda bulunuldu.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, şüphelileri ifade vermeye çağırdı.
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