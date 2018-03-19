Alem FM Afrin’de!

Alem FM’in başarılı programcılarından Hilal Özgani ve Umut Kuzkaya “Şefkat Nöbeti” kapsamında Afrin’de yaşayan sivillerle ve Mehmetçiklerimizle bir araya geldi.
Orada bulunan çadır kentleri ziyaret ederek yardım malzemelerini ihtiyaç sahibi sivillere dağıttılar.
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