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Bekir Coşkun'a soruşturma

Sözcü gazetesi yazarlarından Bekir Coşkun hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açıldı.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Coşkun hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, yazar Coşkun hakkında Sözcü gazetesinin 31 Ocak tarihli nüshasındaki "Evet-Hayır..." başlıklı köşe yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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