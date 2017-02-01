Bekir Coşkun'a soruşturma
Sözcü gazetesi yazarlarından Bekir Coşkun hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan soruşturma açıldı.
- AA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Coşkun hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada, yazar Coşkun hakkında Sözcü gazetesinin 31 Ocak tarihli nüshasındaki "Evet-Hayır..." başlıklı köşe yazısı nedeniyle Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi uyarınca, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.