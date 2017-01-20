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Şener Şen gazetecileri görünce şaşırdı

Usta sanatçı Şener Şen, önceki akşam Etiler'de objektiflere takıldı.

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Türk sinemasının usta oyuncularından olan Şener Şen, bir alışveriş sonrası görüntülendi. Flaşların bir anda patlamasıyla şaşkınlık yaşayan Şener Şen, gazetecilere "Beni bu halde nasıl tanıdınız? Sizden korkuyorum artık" diyerek herkesi güldürdü.

Gazetecilere fotoğrafının çekilmesi için izin veren Şen, röportaj yapmak istemediğini söyledi.

Kaynak: SABAH

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