Beyaz Show konukları 16 Mart Beyaz Show fragmanı izle Kanal D yayın akışı detaylarına haberimizde yer verdik. Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show yeni bölümüyle yarın akşam izleyicisiyle buluşacak. Beyaz Show'a bu hafta arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, güzel sunucu Saba Tümer, ünlü sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu, "Düğüm Salonu" filmiyle Şahin Irmak konuk oluyor. Beyaz Show’da geçen hafta fırtına gibi esmişti. Haftaiçi’nde sosyal medyada fenomen olan bir videonun kahramanı daha Beyaz Show’daydı. Ehliyetinin evde unuttuğu için şehirlerarası yolda gördüğü polis arabası maketini gerçek sanıp 1,5 saat boyunca gitmesini bekleyen Burhan Çakmak anlattıklarıyla herkesi güldürdü.Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in Acapella Boğaziçi grubuyla canlı olarak söylediği ‘Yaradana Kurban’ şarkısı stüdyodakileri coşturdu.Beyaz Show, sunuculuğunu komedyen Beyazıt Öztürk' ün yaptığı talk-show programıdır. 6 Aralık 1996'dan beri Cuma geceleri Kanal D'de canlı yayınlanır. İşte merak edilen 16 Mart Beyaz Show konukları…

BEYAZ SHOW 16 MART FRAGMANI

Beyaz Show konukları kimler?

Sunuculuğunu Beyazıt Öztürk'ün yaptığı Beyaz Show yeni bölümüyle yarın akşam izleyicisiyle buluşacak. Beyaz Show'a bu hafta arabesk müziğin sevilen sesi Serkan Kaya, güzel sunucu Saba Tümer, ünlü sunucu-oyuncu Onur Büyüktopçu, "Düğüm Salonu" filmiyle Şahin Irmak konuk oluyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:45KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

09:45SİYAH BEYAZ AŞK

12:45GELİNİM MUTFAKTA

14:30MAGAZİN D

16:00ARKA SOKAKLAR

18:45AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER

20:00ARKA SOKAKLAR

23:45BEYAZ SHOW

17 Mart 2018 - Cumartesi

01:45GÜLİZAR

04:00GELİNİM MUTFAKTA

06:45KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ

BEYAZ SHOW NE ZAMANDAN BERİ YAYINLANIYOR?

Beyaz Show, sunuculuğunu komedyen Beyazıt Öztürk' ün yaptığı talk-show programıdır. 6 Aralık 1996'dan beri Cuma geceleri Kanal D'de canlı yayınlanır.

Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, Beyazıt Öztürk'ün yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa adım attı ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Yine Karacan tarafından, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Bu programda yüzü görünmeden, karanlık bir siluet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 90'lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti.

Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra, başka bir televizyon programı yapmak üzere Kanal 6'ya geçti. Ancak, Öztürk'ün 1996 yılında Kanal D'ye geçip "Beyaz Show" adlı talk-show programını sunmasıyla birlikte ülke çapında oldukça tanınmıştır ve 6 Aralık 1996 tarihinde programının ilk bölümüyle ilk konukları Hande Ataizi ve Okan Bayülgen'di.

Beyaz Show'da geçtiğimiz hafta neler oldu?

Programın açılış bölümünde Candan Erçetin, muhteşem sesiyle söylediği ‘Git’ ve ‘Unutma Beni’ şarkılarıyla seyirciyi adeta büyüledi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir gece boyunca yaptıkları esprilerle hem televizyon başındakileri hem de stüdyodaki herkesi kahkaha krizine soktu. Beyaz’ın sürprizleri bu bölümde de hız kesmeden devam etti. Yanına Ahmet Kural ve Murat Cemcir’i alıp Eskişehir’deki Balmumu Heykel Müzesi’ne giden Beyaz ziyaretçilere unutulmaz bir şaka yaptı. Komik üçlü müzenin içinde heykel gibi davranırken bir anda gelenleri korkutunca olanlar oldu. Önce korkan daha sonra ise heykellerin gerçek olduğunu gören ziyaretçilerin tepkileri görülmeye değerdi.

Haftaiçi’nde sosyal medyada fenomen olan bir videonun kahramanı daha Beyaz Show’daydı. Ehliyetinin evde unuttuğu için şehirlerarası yolda gördüğü polis arabası maketini gerçek sanıp 1,5 saat boyunca gitmesini bekleyen Burhan Çakmak anlattıklarıyla herkesi güldürdü.Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in Acapella Boğaziçi grubuyla canlı olarak söylediği ‘Yaradana Kurban’ şarkısı stüdyodakileri coşturdu.Beyaz’ın elbette Candan Erçetin’e de bir sürprizi vardı. Beyaz, Candan Erçetin’in ilk çıkışını yaptığı ‘Umrumda Değil’ şarkısındaki meşhur sandalye pozuna yaptığı VTR ile ‘Yeni bir atışma mı başlıyor?’ sorusunu akıllara getirdi.