Beyaz Show izle Beyaz Show konukları kimler yeni bölüm fragmanı 9 Mart Cuma Kanal D yayın akışı haberimizde yerini alıyor. Beyaz Show canlı izleme linki! Milyonları ekrana kilitleyen Talk Show programı Beyaz Show yeni bölümde fırtına gibi esecek. Beyaz Show konukları ile 9 Mart Cuma günü Kanal D ekranlarında fenomen programın takipçilerini güldürmeye hazırlanıyor. Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; yüreklere işleyen sesi ve şarkılarıyla güzeller güzeli Candan Erçetin; "Ailecek Şaşkınız" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor. Beyaz Show 9 Mart 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de olacak. Kahkahaların eksilmeyeceği Beyaz Show ne zamandan beri yayın yapıyor? Beyaz Show, sunuculuğunu komedyen Beyazıt Öztürk' ün yaptığı talk-show programıdır. 6 Aralık 1996'dan beri Cuma geceleri Kanal D'de canlı yayınlanır. İşte Beyaz Show konukları ve merak edilenler haberimizde…

BEYAZ SHOW'UN YENİ KONUKLARI (9 MART 2018)

KANAL D YAYIN AKIŞI

Beyaz Show’a bu hafta; Candan Erçetin, Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor! Beyaz Show 9 Mart 2018 Cuma akşamı canlı yayınla saat 23.45'te Kanal D'de!

Kanal D’nin sunuculuğunu Beyazıt Öztürk’ün yaptığı sevilen talk- show programı "Beyaz Show"a bu hafta; muhteşem sesi ve şarkılarıyla gönüllere taht kuran isim Candan Erçetin, "Ailecek Şaşkınız" filminin oyuncuları Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy konuk oluyor.

Sohbeti, eğlencesi, esprileri ve canlı yayın sürprizleriyle "Beyaz Show" bu hafta da yine şahane!

BEYAZ SHOW 9 MART FRAGMANI

GEÇTİĞİMİZ HAFTA BEYAZ SHOW NEDEN EKRANLARA GELMEDİ?

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41’inci gününde Hatay-Hassa bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 8 şehit verilmesi ve 13 askerin de yaralanması nedeniyle, Kanal D’de her Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelen talk show programı Beyaz Show’un geçtiğimiz hafta yayınlanmamasına karar verilmişti. Çok üzgün olduklarını belirten Beyazıt Öztürk, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin” diye aktarmıştı.

BEYAZ SHOW NE ZAMANDAN BERİ YAYINLANIYOR?

Beyaz Show, sunuculuğunu komedyen Beyazıt Öztürk' ün yaptığı talk-show programıdır. 6 Aralık 1996'dan beri Cuma geceleri Kanal D'de canlı yayınlanır.

Ömer Karacan'ın kurduğu Radyo Klas'tan gelen teklif üzerine, Beyazıt Öztürk'ün yolu İstanbul'a düştü. Burada, "Gece Tavuğu" adlı programla profesyonel yayıncılığa adım attı ve geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Yine Karacan tarafından, 1995'te kurulan Number One TV'ye geçen Öztürk'ün yıldızı burada parladı. Webcam aracılığıyla stüdyodan, "Beyaz" adıyla canlı yayın yapmaya başladı. Bu programda yüzü görünmeden, karanlık bir siluet olarak izleyiciye seslendi ve büyük ilgi gördü. 90'lı yılların ortalarında, kariyerinde radyoculukla başlayan bu süreç, televizyon programları ve stand-up gösterileriyle devam etti.

Number One TV'de geçirdiği uzunca bir zamandan sonra, başka bir televizyon programı yapmak üzere Kanal 6'ya geçti. Ancak, Öztürk'ün 1996 yılında Kanal D'ye geçip "Beyaz Show" adlı talk-show programını sunmasıyla birlikte ülke çapında oldukça tanınmıştır ve 6 Aralık 1996 tarihinde programının ilk bölümüyle ilk konukları Hande Ataizi ve Okan Bayülgen'di.

CANDAN ERÇETİN KİMDİR?

1963 yılında Kırklareli'de Arnavut ve Makedon kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Candan Erçetin, ilk öğrenimi memleketinde tamamlamış ardından lise eğitimi almak için İstanbul'a gelmiştir. Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından olan Galatasaray Lisesi'nde eğitim almaya hak kazanan Candan Erçetin, buradaki eğitimini başarılı ile tamamladı.

Aynı dönemde İstanbul Belediye Konservatuarı'nda Şan eğitimi aldı. Üniversite eğitimine İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Bölümünde başlayan Candan Erçetin, 1986'da, üniversite son sınıfta Norveç - Oslo'da düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Onlar grubunun bir üyesi olarak Türkiye'yi temsil etti ve grup o zamana kadarki en iyi dereceyi alarak yarışmada dokuzuncu oldu.

MÜZİK KARİYERİ

1990 Eurovision Türkiye finallerinde Cihan Okan ile "Daha Kolay" şarkısını, 1992 Eurovision Türkiye finallerinde ise Sinan Erkoç ile "Kimbilir Nerdesin" şarkısını seslendirdi.

1995'te Hazırım albümüyle dikkat çeken bir çıkış yaptı, 1997'de hit olan "Yalan" şarkısını içeren Çapkın albümünü yayımladı. 1998 Ağustos'u sonuna doğru yayınlanan ve Candan Erçetin'in 2. remix EP albümü olan Oyalama Artık albümü 7 şarkıdan oluşup "Oyalama Artık", "Aşkı Ne Sandın", "Kaybettik Biz", "Onlar Yanlış Biliyor" şarkıları yeniden düzenlenmiş remix yapılmış ve "Oyalama Artık" şarkısına klip çekilmiştir.

2000'de yılın en çok satanı olan Elbette'nin ve 2002'de "Gamsız Hayat" şarkısı eşliğinde yayımlanan Neden'in ardından Melek (2004), Kırık Kalpler Durağında (2009) ve Milyonlarca Kuştuk... (2013) albümlerini satışa sundu. 2005'in ilk aylarında, Beyazıt Öztürk ile başrolünü paylaştığı Yıldızların Altında müzikalinde oynayan şarkıcı, Türk-Yunan kültürüne ait geleneksel şarkıları seslendirdiği Aman Doktor albümünü ise DMC etiketiyle aynı yıl 9 Aralık'ta yayımladı.

2011'de yarı Fransızca yarı Türkçe şarkılardan oluşan Aranjman 2011 albümünü piyasaya süren şarkıcı, 2012'de ise Orhan Gencebay'ın altmışıncı sanat yılını kutlamak için hazırlanan Orhan Gencebay ile Bir Ömür albümündeki "Beni Böyle Sev" şarkısını seslendirdi.

Erçetin, müzikal kariyerinin yanı sıra çeşitli projelerde de yer aldı. 1994'te sunuculuk yapmaya başladı, 2007'de Candan Erçetin'le Beraber ve Solo Şarkılar programını sundu. 2005'te Yıldızların Altında müzikalinin başrolünü oynadı. Gölgesizler (2008) ve Kaptan Feza (2009) filmlerinin müziklerini hazırladı ve yapımında görev aldı. Bir dönem Galatasaray Lisesi'nde müzik öğretmenliği yaptı, 2009'da Galatasaray Üniversitesi'nde diksiyon dersleri vermeye başladı.

25 Haziran 2013 tarihinde Ünal Aysal tarafından Ümit Özdemir ile birlikte Galatasaray SK Başkan Yardımcılığı'na atandı. Erçetin, 2014'te Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından Fransız-Türk ilişkilerine yaptığı katkılar sayesinde Sanat ve Edebiyat Nişanı ile ödüllendirildi, bunun yanı sıra bugüne kadar çalışmalarıyla çok sayıda ödül kazandı.

ALBÜMLERİ

Hazırım (1995)

Çapkın (1997)

Elbette (2000)

Neden (2002)

Melek (2004)

Kırık Kalpler Durağında (2009)

Milyonlarca Kuştuk (2013)

Ah Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun (2015)

ÖDÜLLERİ

2005 En Fazla Satış Altın - MÜ-YAP Müzik Endüstrisi Ödülleri

2009 En İyi Türk Pop Müziği Kadın Solisti - Altın Kelebek Ödülleri

2015 Onur Ödülü - 1. Gossip Time Yıl Sonu Ödülleri