Esra Erol isyan etti! Yoruldum ve...
Sunduğu evlilik programı ile gündemden düşmeyen Esra Erol, evlilik programlarından şikayetlerini dile getirdi.
Meclis Komisyonunda ve Cuma hutbesinde programının konuşulduğunu ve bu tür haberlerle anılmaktan yorulduğunu söyleyen Esra Erol, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yazdığı mesajlar ile herkesi şaşırttı.
Esra Erol'un mesajlarına yüzlerce yorum yapıldı ve yorumlarda, 'kurgu evlilik'lerden şikayetler ön plana çıktı.
İşte Erol'un o tweetleri:
Kaynak : HÜRRİYET
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