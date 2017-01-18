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Bülent Ersoy çıldırdı: Bunlar ilerleyen zamanların teröristleri

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesen iki kişinin serbest bırakılması özellikle hayvanseverlerin tepkisine neden olmuştu.

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Bugün Duymayan Kalmasın programının canlı yayınına bağlanan Bülent Ersoy, bu vahşete yeterli tepki gösterilmediği belirterek şunları söyledi:

Bir şey yapmak istiyorsanız bizzat bunu yapan kişilere tepki göstermelisiniz. Beni idam edeceklerini bilsem onlar elime geçince tokatlarım onları. O köpekler bir can… Ben sizler kadar köpeklere yaklaşamıyorum ancak onların ağzı var dili yok. Sen onların kulağını nasıl kesersin bunlar ilerleyen zamanların teröristleri onların suratlarını bile görmek istemem. Çıkan haberleri izleyici yüreğim burkuldu. Bu işkencecilerin cezalandırılması konusunda savaş vereceğim. Bunun arkasında duracağım ve gerekirse bu konuda Ankara’ya kadar yürüyeceğim ve o iki cambaza kulak nasıl kesilir göstereceğim”

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