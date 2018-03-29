Caner Toygar intihar etti iddiası

Instagram hesabından son yaptığı paylaşımda “Birazdan cesaret toplayınca ;) canlı yayın açıyorum herkes izlesin sürprizler var son sözler güzeldir” ifadelerini kullanan Toygar, canlı yayında veda niteliğinde konuşmasıyla ağlayarak canlı yayını bitirdi.

İşte Toygar'ın son paylaşımı...

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Esra Erol’un eşi Ali Özbir, konuya ilişkin “Arkadaşlar hastaneye götürülüyor, nabzı atıyor” şeklinde bilgi verdi.

Kaynak: UÇANKUŞ