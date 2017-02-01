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Mustafa Ceceli: Cezayı hak ettim

Mustafa Ceceli yeni klibi için İrem Derici ile basın mensuplarıyla buluştu.

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Mustafa Ceceli, 7 Şubat'ta çıkaracağı 14 şarkılık albümün ilk klibini İrem Derici ile düet yaptığı şarkıya çekti.

'Kıymetlim' şarkısına klip çeken Ceceli, İrem Derici ile olan dostluğunun çok eskilere dayandığını söyleyerek, "İrem'le etle tırnak gibiyiz" dedi.

İkili klibin bazı sahnelerini Avrasya Tüneli'nde çekerek bir ilke imza attı. İrem Derici yaşadığı heyecanı ve mutluluğu, "Hacım (Mustafa Ceceli) ile klipte oynamak benim için büyük bir onur oldu. Bana kalırsa yılın düeti oldu" sözleriyle belli etti.

Cezayı hak ettim

Geçtiğimiz hafta polis kontrolünden kaçan Mustafa Ceceli konu ile ilgili açıklama yaptı. Ceceli, sanatçı olduğu için arkasında polisleri gördüğünde panik yaparak kaçtığını söyledi. Ceceli, "Polisten kaçmamı yanlış buluyorum. Hata yaptım, cezayıda hak ettim" diye konuştu.

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