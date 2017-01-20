Cumhuriyet Gazetesi'nin 'İslam' hazımsızlığı!
Cumhuriyet gazetesi, İstanbul Esenler'deki Enderun Mektebi İlim ve Hizmet Derneğinin yaşları 4 ila 6 arasında değişen çocuklara söylettiği marşı 'gericilik' diye yorumladı.
Cumhuriyet gazetesi İstanbul Esenler'deki Enderun Mektebi İlim ve Hizmet Derneğini hedef aldı.
Türkiye'de bir derneğin Müslüman çocuklara, anne ve babalarının rızası ve istekleri doğrultusunda, çocukların da büyük keyif alarak "Yaşasın İslam. Elimizde Kur'an. Kalbimizde iman, bir Allah'a inanan Müslüman'ız Müslüman" sözlerini okutturmasından rahatsız olan Cumhuriyet gazetesi, İslam'a ve Müslümanlara kin kustu.
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