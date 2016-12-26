Cüneyt Arkın'ın filmindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı
Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın oynadığı filmde silahla vurulma sahnesindeki hata yıllar sonra ortaya çıktı.
Yeşilçam'daki hata 39 yıl sonra ortaya çıktı. Cüneyt Arkın'ın 1978 yılında başrol oynadığı Baba Kartal filmindeki vurulma sahnesindeki hata Yeşilçam filmlerinde sıkça kullanılan vurulma sahnelerinin nasıl yapıldığını ortaya koydu.
BABA KARTAL FİLMİNDE FİLMİNDE PARÇA BEZLER GÖRÜLÜYOR
Filmlerde özellikle aksiyon sahneleri biraz daha zor çekiliyor. Tıpkı Cüneyt Arkın'ın Baba Bartal filminde olduğu gibi. Ateş eden düşmana silahıyla karşılık veren Arkın rakibini ıska geçmiyor. Vücuduna mermi doluyor. Tabi film ekibi daha önce hazırlığı fünyeleri Cüneyt Arkın ateş ettikten sonra patlatıyor. Vurulan kişi yere düşerken gömleğin altından patlatılan fünyeler görülüyor.
FÜNYELER GÖRÜNDÜ
Vurulma sahnesinde silah ateşlendikten sonra fünyeler patlıyor. Vurulan kişi yere düştüğü anda gömleğin altında patlayan fünyeler görünüyor.
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