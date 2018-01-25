Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında, Ertuğrul Bey'den Bizans elçisine tokat gibi cevap geliyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 104. bölümde neler yaşanacak? İşte Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanı...

Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanı, yayınlanan son bölümün ardından hemen yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 103. bölümünde Ertuğrul, Karacahisar Kalesi'ni fethetmişti. İzleyiciler Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümünde neler yaşanacağını araştırırken, bir yandan da yeni bölüm fragmanını sorguluyor. Peki, Diriliş Ertuğrul 104. bölümde neler olacak? İşte Diriliş Ertuğrul 104. bölüm fragmanı ve yeni bölümde dair merak edilenler...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 104. BÖLÜM FRAGMANI: YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Diriliş Ertuğrul 104.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul'un 104. yeni bölüm fragmanı Ertuğrul'un konuşması ile başlıyor. Alpler ve Artuk Bey ile konuşan Ertuğrul Bey, "Her yeri pusatla fethetmek mümkündür aslolan orayı yurt yapabilmektir. fethetmektir." diyerek halkın gönlünü kazanmanın önemine dikkat çekiyor.

Fragmanın en dikkat çekici yanı ise Karacahisar Kalesi'ne gelen bir Bizans elçisi Kaleyi fethedin diyerek Ertuğrul'a geri çekilmesini söylüyor. Ertuğrul Bey ise, Ben sizin şerr yuvalarınızı yıkmaya geldim" diyerek elçiye çok sert bir cevap veriyor. Titan ve Ares buluşuyor. Geçtiğimiz bölümde ölüp ölmediği belli olmayan Titan ortaya çıkıyor. Gizli bir yerde buluşan Titan ve Ares birkaç Bizans askeri ile plan yapıyor. Atsız Bey bir ağacın arkasından onları izliyor. Ares ve Titan Atsız Bey'i farkedecek mi? Yoksa Atsız Bey kaçmayı başarabilecek mi?

Bu sorular Diriliş Ertuğrul 104. yeni bölümde cevap bulacak.