Diriliş Ertuğrul 92. yeni bölümün yayınlanacağı tarih belli oldu

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Diriliş Ertuğrul'un 4. yeni sezonu hakkında önemli açıklamalar yaparken yeni bölümün yayınlanacağı tarihi ise açıkladı.

'Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümlerinin herkes tarafından ilgiyle beklendiğini dile getiren Eren, şunları ifade etti:

"Bomba gibi bir bölümle sezona başlıyoruz. Herkes diziyi bekliyor.

Siyasetçisinden iş adamına, toplumun her kesiminden ne zaman başlayacak sorularıyla karşılaşıyoruz.

İlk bölüm 25 Ekim'de ekrana geliyor. İzleyicilerimiz dizinin her bölümünü yine heyecanla takip edecek.