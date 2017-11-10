Diriliş Ertuğrul dizisi film oluyor! Engin Altan Düzyatan yer alacak mı?

TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Diriliş Ertuğrul dizisinden tutkunlarına müjdeli habergeldi. Diriliş Ertuğrul dizisinin bir sonraki sezonu ve diziyle ilgili diğer merak tüm edilen detaylar hakkında dizinin yapımcısı Mehmet Bozdağ'ın gerçekleştirdiği önemli açıklamalar gündeme damgasını vurdu. Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, Cengiz Semercioğlu'nun sorularına yanıt verdi. Dizinin bir de filmi olacağını ve bir sezon sonra final yapmasının ardından yeni bir isimle tekrar ekranlarda olacağını izleyicilere aktaran Mehmet Bozdağ, Diriliş Ertuğrul dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan'ın durumuna da değindi.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, başarılı ve yetenekli oyuncu Engin Altan'ın Diriliş projelerinde olup olmayacağı sorusu sorulduğunda henüz kesinleştirmediklerini ifade etti. Reytinglerde oldukça iyi bir başarıyı elde eden dizinin Ertuğrul kısmı 3. sezon boyunca sürecek.

3.SEZON SONUNDA DİZİNİN ERTUĞRUL KISMI BİTECEK!

Geçtiğimiz sezonda Engin Altan Düzyatan'ın ölüp ölmeyeceği merak edilen dizide Mehmet Bozdağ'ın kesin açıklaması ile dizinin 3. sezon sonunda dizinin Ertuğrul kısmının biteceği kesinleşti.

4.SEZONDA DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN OĞLU OSMAN ANLATILACAK!

Dizinin 4. sezonunda Diriliş Ertuğrul'un oğlu Osman'ın anlatılacağı Diriliş Osman'ın çekileceğini söyledi. Ayrıca Diriliş'in filminin çekileceğini bilgisi de aktarıldı.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL DİZİSİ FİLM OLACAK!

Reyting rekoru kıran, izleyicileri ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul Dizisi film olacak. Dizi 3. sezon sonunda Ertuğrul'u anlatmış olacak ve devamında Ertuğrul'un oğlu olan Diriliş Osman ile 4. sezonu ekranlara gelecek.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL'UN YAPIMCISINDAN GELEN AÇIKLAMA!

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Mehmet Bozdağ, dizinin geleceğiyle ilgili Cengiz Semercioğlu'na açıklamalarda bulundu. İşte, izleyicileri heyecanlandıracak açıklama ve detayları;

"Diriliş" bu sezon devam edecek değil mi?

- Devam edecek. 3 sezon tasarlamıştım. Ama ilgi çok yoğun olunca 4. sezona da devam etme kararı aldık. Ertuğrul kısmı bir sezon daha devam edecek. Nasip olursa "Diriliş Osman" kısmına da geçmeyi planlıyorum. "Diriliş"in filmi de olacak.

Engin Altan Düzyatan, "Diriliş"in yeni projelerinde olacak mı?

- Daha kesinleştirmedik. 16 reyting alan bir diziyi bu kadar sevdirdikten sonra suyunu çıkarmadan naif bir şekilde bitirmek gerek. Müthiş bir reyting aldı bu sezon da. İnşallah daha da artacak.

İki büyük set her anlamda çok ciddi bir yatırım...

- Öyle. Ama çok iyi bir ekip kurduk. Emeğini veren herkesin parası bizde vaktinde ödeniyor. Normalde ekiple senaryoyu yazıyoruz. Sonra herkese senaryoyu okutuyorum. Her hafta sonu bir diğer bölüme geçerken ekip başlarıyla senaryoyu masaya yatırıyoruz. Biz de onlara bölümü izleyip ne yapmaları gerektiğini söylüyoruz. O yüzden inanılmaz bir çalışma sistemimiz var.