Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezon tanıtımı yarın akşam saat 20:00'da yayınlanacak

<p> Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezonunun tanıtımı yarın yayınlanacak. Dizinin sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, yeni sezon ilk tanıtımının yarın saat 20:00'de yayınlanacağı duyuruldu.</p>
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