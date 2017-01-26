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Diriliþ Ertuðrul oyuncusuna acý haber!

Diriliþ Ertuðrul oyuncularýndan Nurettin Sönmez'in babasý hayatýný kaybetti.

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Türkiye'de rekorlarý alt üst eden Diriliþ Ertuðrul'un ünlü oyuncusu aldýðý haberle yýkýldý.

TRT 1'de yayýnlanan dizide 'Bamsi Beyrek' karakteri ile adýndan oldukça fazla söz ettiren Nurettin Sönmez'in babasý Ümit Sönmez, hayata gözlerini yumdu.

Acý haberi, dizide Abdurrahman Alp rolünü canlandýran Celal Al Twitter'dan duyurdu.

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