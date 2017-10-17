Diriliş Ertuğrul'a 3 bomba transfer daha!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bölüm fragmanının ardından heyecan giderek artmıştı. ''Ertuğrul Bey ölecek mi'' soruları yanıt ararken sevilen diziyle ilgili bir gelişme daha yaşandı.

Dün akşam Diriş Ertuğrul'un 92. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Bu fragmanda da Ertuğrul'un ölümü kesinleşmiş gibi görünse de izleyiciler yeni bir oyunun olduğunu düşünüyor.

Yeni bölüm fragmanında diziye katılan yeni oyuncular ise heyecan yarattı. İşte 4. sezonda diziye dahil olan oyuncular;

Çarşamba akşamlarıın sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonunda izleyeceğimiz oyunculardan bir tanesi Gürbey İleri olacak.

Gürbey İleri'nin hangi karakteri canlandıracağı henüz bilinmezken sevilen oyuncunun diziye dahil olması heyecan yarattı.

Bir diğer isim ise Aslıhan Güner. Bu isim daha önce açıklanmıştı ancak yeni bölüm fragmanında ilk defa izleyiciler tarafından görüldü.

Kötü bir karakteri canlandıracağı düşünülen ve yeni bölüm fragmanında ''arkamızda Emir Sadeddin var'' sözü ile merak uyandıran isimlerden birisi.