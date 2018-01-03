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Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarını üzecek haber

TRT ekranlarının sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'dan hayranlarına üzecek haber geldi.

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Diriliş Ertuğrul'un merakla beklenen yeni bölümü 101. bölüm bu hafta yayınlamayacak. TRT'den yapılan açıklamaya göre 101. bölün 10 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak.

İşte TRT'nin yaptığı yazılı açıklama:

Kanalımızda 4 sezondur kaliteden ödün vermeden yayınlanmakta olduğumuz Diriliş "Ertuğrul", siz izleyicilerimizin yoğun ilgisiyle karşılık buldu.

Halkımızın her kesimi tarafından büyük bir heyecanla takip edilen dizimizin, alıştığınız kalitesinden ödün vermemek için tüm ekibimiz ile büyük emek vererek çalışmaktayız.

Diriliş "Ertuğrul" yeni bölümüyle 10 Ocak Çarşamba sizlerle olacaktır.

Anlayışınız için teşekkürlerimizi sunarız.

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