'Diriliş Ertuğrul'un 'Tüccar Hasan'ı Fırat Topkorur dondurmacı oldu
TRT 1 ekranlarının fenomen dizisi 'Diriliş Ertuğrul'da hayat verdiği 'Tüccar Hasan' karakteri ile isminden söz ettiren Fırat Topkorur sektör değiştirdi. Oyunculuktan beklediği parayı kazanamayan Tokorur, Beşiktaş'ta dondurma tezgahı açtı.
Beşiktaş Çarşı’da açtığı dondurma tezgahının başında görüntülenen Fırat Topkorur, muhabirleri fark edince şaşırdı. Oyunculuğu bırakmadığını söyleyen Topkorur, “Oyunculukta her zaman iş alamıyoruz. Bu yüzden boş zamanlarımda dondurma satıyorum. Çok da güzel para kazanıyorum. Oyunculukta kazanmadığım parayı dondurma satarak kazanıyorum.
Bu işi severek yapıyorum. Uzun süre iş alamayan oyuncu arkadaşlarım var, yeri geldiğinde ekmek parası bile bulamıyorlar. Bu duruma düşmemek için hem kendimin işçisiyim, hem de patronum” dedi.
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