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Diriliş Ertuğrul'un yıldızından güzel haber

'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar’ın hamile olduğu yönündeki haberleri doğruladı.

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Oktay Kaynarca’nın doğum gününe katılan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Yeniden baba olmaya hazırlanan Düzyatan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Anlatmak çok zor. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Çok heyecanlıyız, çok müthiş bir duygu."

 

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