Diriliş Ertuğrul'un yıldızından güzel haber
'Diriliş Ertuğrul' dizisinin yıldızı Engin Altan Düzyatan, eşi Neslişah Alkoçlar’ın hamile olduğu yönündeki haberleri doğruladı.
Oktay Kaynarca’nın doğum gününe katılan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.
Yeniden baba olmaya hazırlanan Düzyatan, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Anlatmak çok zor. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Çok heyecanlıyız, çok müthiş bir duygu."
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