Diriliş Ertuğrul'un yıldızından güzel haber

Oktay Kaynarca’nın doğum gününe katılan Engin Altan Düzyatan-Neslişah Alkoçlar çifti ikinci çocuk heyecanı yaşıyor.

Yeniden baba olmaya hazırlanan Düzyatan, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Anlatmak çok zor. Kelimelerle ifade etmek çok zor. Çok heyecanlıyız, çok müthiş bir duygu."