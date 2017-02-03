Dizilerde bilinçaltı referandum mesajları

Kanal D ve Star TV'de yayımlanan dizilerde, referandum öncesi halkın tercihini 'Hayır' yönünde etkilemeye dönük algı çalışması dikkat çekiyor. 'Hayat Şarkısı', 'Kara Sevda' ve Adı Efsane' dizilerinde kurgulanan oylama sahnelerinde 'Hayır' kararı çıkıyor ve 'Her şey Hayır'lı olacak' repliği vurgulanıyor.

ALGI OPERASYONU

Dizilerde öne çıkan mesaj sahnelerinin ilk örneği Kanal D'de yayımlanan 'Hayat Şarkısı'nda ekranlara geldi. Dizinin bu haftaki bölümünde ev halkı masada otururken, babaannenin torununu görmeye gidip gitmemesi konusunda oylama yapılıyor ve 'Hayır' kararı çıkıyor. Tüm aile üyelerine fikir danışan baba, herkesten 'Hayır' cevabını alınca babaanneye dönüp "Bana kalsa gönülden 'Evet' diyeceğim ama ahaliyi görüyorsun, asma suratını karar belli" diyor. Bu sahne sosyal medyada 'Referanduma gönderme yapıldı' şeklinde yorumlandı.

Algı operasyonuna katılan bir diğer dizi ise yine Kanal D ekranında yayımlanan 'Adı Efsane' oldu. Dizide geçen nezarethane sahnesinde Erdal Beşikçioğlu'nun canlandırdığı basketbol hocası, nezarethaneye giren öğrencisinin "Ee, ne olacak şimdi, her şey bitti mi yani?" sorusu üzerine "Her şey 'Hayır'lı olacak" diyor.

'BAŞKAN' SEÇİLEMEDİ

Star TV'deki Kara Sevda dizisinde senaryo gereği yönetim kurulu başkanı seçimi yapılıyor ve karar 'Hayır' çıkıyor. Seçimlerinde kazanacağına kesin gözüyle bakan karakter ise seçimi kaybedince çılgına dönüyor ve "Bu benim imparatorluğum" diyerek, odadaki eşyaları fırlatıyor. Dizilerde son günlerde ardı ardına gelen 'Hayır' vurgusu izleyenlerin gözünden kaçmazken, sosyal medyada da konuyla ilgili birçok yorum yapıldı. (Sabah)