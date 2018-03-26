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Doğan Grubu'ndan ilk ayrılık haberi geldi

Doğan Medya’nın satışının açıklanmasının ardından ilk ayrılık haberi geldi.

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Doğan Medya Grubu, Demirören Medya Grubu arasında satış ve devir konusunda görüşmelere başlandığını resmen duyurdu. Satışın 1 milyar 100 milyon dolar işletme değeri ile olduğu, borçların indirilmesiyle 890 milyon dolara gerçekleşeceği açıklandı.

Doğan Medya’nın satışının açıklanmasının ardından ilk ayrılık haberi geldi. Hürriyet yazarı Melis Alphan, Twitter’da “Bugün Hürriyet’le yollarımı ayırdım. Bu uzun, heyecanlı ve güzel yolculukta beraber yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler” açıklamasında bulundu.

İşte o mesaj:

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