Doğan medyasından yeni skandal! Algı operasyonu yapmak isterken rezil oldular

Doğan medyasından CNN Türk yine bir skandala imza attı. Koç Üniversitesi'nden Doç. Dr. Murat Somer isimli bir öğretim üyesiyle canlı bağlantı yapan Nevşin Mengü algı operasyonu yapmaya çalışırken rezil oldu. Konuğun arkasına konulan ve Hz. Muhammed'in isminin yazılı olduğu tabloyla 'bakın dindarlar 'hayır' oyu kullanıyor' mesajı vermeye çalıştı.





Ancak Doğan medyası ve Nevşin Mengü'nün atladığı detay ise peygamber efendimizin isminin yazılı olduğu tablonun ters konulmuş olmasıydı.

ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI MUSTAFA VARANK DA TEPKİ GÖSTERDİ

Doğan medyasının bu skandalına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından, "Cehaletiniz ya da algı oyununuz Muhammed (A.S.) tablosunu ters koymanızdan belli. Yazık" ifadelerini kullandı..