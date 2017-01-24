Doğulu kardeşlerin en acı günü

Mersinli olan ve Mersin’de yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASI KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Rasim Doğulu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, hemen Mersin’e geldi. Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

DOĞULU KARDEŞLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE BABASINI UĞURLADI

Babalarının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşler de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı. Defnin ardından Doğulu kardeşler, mezarlık içinde yakınlarının taziyelerini kabul etti.