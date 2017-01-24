Son Dakika Haberleri E-gazete 24Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

MEDYA

  1. Haberler
  2. Medya

Doğulu kardeşlerin en acı günü

Ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu’nun babası hayatını kaybetti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Mersinli olan ve Mersin’de yaşayan Kemal ve Kadir Doğulu kardeşlerin babası Rasim Doğulu, dün akşam evinde birden fenalaştı. Hastaneye kaldırılan 63 yaşındaki Doğulu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BABASI KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Rasim Doğulu’nun kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi telefondan alan Doğulu kardeşler, hemen Mersin’e geldi. Rasim Doğulu, bugün öğle namazını müteakip Güneykent Mezarlığı’nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

DOĞULU KARDEŞLER GÖZYAŞLARI İÇİNDE BABASINI UĞURLADI

Babalarının cenaze törenine katılan ünlü şarkıcı Kemal Doğulu ile oyuncu Kadir Doğulu kardeşler de gözyaşlarına hakim olamadı. Doğulu kardeşler defin işlemi bitinceye kadar birbirinden ayrılmazken, yakınları kardeşlerin acılarını paylaştı. Defnin ardından Doğulu kardeşler, mezarlık içinde yakınlarının taziyelerini kabul etti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nişanlı çift birlikte ölüme gitti

Nişanlı çift birlikte ölüme gitti

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Mehmetçik Yüksekovalı çocuklara kayak eğitimi verdi

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

Hurdalıktan alıp eve getirdi ve...

El Bab'daki Mehmetçik'e mektup var!

El Bab'daki Mehmetçik'e mektup var!

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA