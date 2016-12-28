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Emrah rekor ücreti geri çevirdi

Şarkıcı Emrah, yılbaşı için gelen teklifleri kabul etmedi.

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Ünlü şarkıcı Emrah, 11 yıldır sahnelerde yer almıyor. Yurt içi ve yurt dışından davet alan ünlü şarkıcı, son olarak Özbekistan'daki bir otelin 750 bin TL’lik teklifine “Hayır” dedi.

Kapadokya'ya dizi çekimleri nedeniyle yerleşen Emrah, yılbaşını Kapadokya'da yakınlarıyla birlikte geçireceği öğrenildi.

Kaynak : HABERTÜRK

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