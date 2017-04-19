TRT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, GENAR Araştırma Şirketi tarafından Türkiye, Irak ve İran'da Kürtçe televizyon kanallarının izlenirliğine dönük bir saha çalışması gerçekleştirildi.

Katılımcılara, dünya genelinde Kürtçe yayın yapan 100'ün üzerinde televizyon kanalının sorulduğu araştırmanın sonucuna göre, 2009'da "TRT 6" adıyla kurulan TRT'nin Kürtçe kanalı TRT Kurdi, bu dilde yayın yapanlar arasında en çok izlenen televizyon kanalı oldu.

Araştırmada yüzde 77,2'si Kürt, yüzde 13'ü Türk, yüzde 5'i Zaza, yüzde 2,1'i Arap kökenlilerden oluşan katılımcıların Kürtçe bilme oranı yüzde 86,5 olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 98,9'u TRT Kurdi kanalını bildiğini ifade etti.

Araştırma sonucunda en çok izlenen televizyon kanalları TRT Kurdi, Rudaw TV, Vin TV ve Newroz TV olarak sıralandı.

Kürtçe televizyon izleyicileri arasında TRT Kurdi kanalını izleyenlerin oranı yüzde 82,5 çıktı.

En çok müzik yayınları izleniyor

Kürtçe kanalları tercih sebebine ilişkin seyircilerin yüzde 16,6'sı "Kendi dilimde olduğu için", yüzde 14,6'sı "Müzik programları için" cevabını verdi.

En çok izlenen programlar sıralamasında "Haber Programları" önde çıktı. Bunları yerli diziler ve yarışma programları takip etti.

TRT Kurdi beğeni düzeyinin yüzde 81,6 olarak belirlendiği araştırmadan çıkan bir diğer veri de "TRT Kurdi kurulduğundan bu yana örgüt kanallarını izlemiyoruz" oldu.

Kanalın Kürtçe için faydalı olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 72,6 olarak tespit edildi. "TRT Kurdi'yi dil ve üslup bakımından yeterli buluyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 79,9'u "evet" yanıtını verdi.

"TRT, tecrübesiyle büyüdü"

TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren, araştırmayla ilgili değerlendirmesinde, TRT Kurdi'nin başarısının altında profesyonel, Kürtçe yayının önemini bilen bir ekibin TRT'nin imkan ve tecrübesiyle birleşmesi olduğuna dikkati çekti.

Göreve gelir gelmez 2013'ün sonunda TRT Kurdi'deki FETÖ unsurlarını çalışanlar, yapımlar ve yapımcılar açısından temizlediklerini belirten Eren, şunları kaydetti:

"O zaman FETÖ'den en çok tehdit aldığım konulardan biri TRT Kurdi'de yaptığım bu temizlikti. Kanala hem milli hem de konusuna hakim yöneticiler atadık. Şimdi kapanan FETÖ sitelerinde ve televizyonlarında günlerce haberim yapıldı. Ana haber bülteninde isim ve fotoğrafım verilerek, 'İşte kamuda fişleme yapan yönetici' denilerek hedef gösterildim. Hamdolsun FETÖ'nün Türkiye'nin her yerinde etkin olduğu günler geride kaldı. Allah fitneden fesattan ülkemizi korusun. Elini taşın altına koymayan o günlerin ne demek olduğunu bilemez.

Bu değişikliğin ardından Kürtçe kanalımız da TRT'nin diğer kanalları gibi büyük kesimlere ulaştı. TRT Kurdi, haber bültenleriyle ülkemizde, bölgemizde ve dünyanın diğer kesimlerinde yaşananları doğru kaynaktan vatandaşlarımıza ulaştırdı. Tartışma programlarında güncel meselelere ve gelişmelere dair yorumlarla zihin açıcı ve bilgilendirici yayınlar yaptı."

Erin, vatandaşların kanala teveccüh gösterdiğini ve "çukur" gibi olaylarda bölgedeki vatandaşların doğru bilginin kaynağı olarak TRT Kurdi'ye itibar ettiğini aktardı.

Eren, "Aslında sadece vatandaşlarımız değil, Irak, İran ve Suriye gibi bölge ülkeleri ile Avrupa'da yaşayanlar da doğru bilgiye TRT Kurdi sayesinde ulaştı. Bugün çok net bir biçimde görüyoruz ki kanalımız, terör örgütü PKK'nın provokatif ve manipülatif propagandalarına karşı halkımıza güçlü bir kalkan oldu. Bununla beraber, TRT Kurdi bütün içerikleriyle, Doğu ve Güneydoğu'da köylere kadar vatandaşlarımıza ulaştı. Bu da onu izlenme oranı olarak zirveye taşıdı." değerlendirmesinde bulundu.