Enes Batur'un Altın Kelebek ödülü geri alındı

Hürriyet Gazetesi'nin her yıl düzenlediği Altın Kelebek ödülleri geçtiğimiz gün gösterişli bir törenle sahiplerini bulmuştu. Bu yıl Youtuber-Instagrammer kategorisi Altın Kelebek ödülleri arasında yer almış ve ilk ödül Enes Batur’a verilmişti.

Enes Batur’un ödül töreninden sonra yayınladığı bir videoda çocuklara kötü örnek olabilecek görüntüleri büyük tepkiye neden olmuştu.

Gelen tepkilerin artmasıyla yeniden karar veren Altın Kelebek jürisi Enes Batur'a verilen ödülü iptal etti.